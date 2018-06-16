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Таємний роман: Регіна Тодоренко розсекретила свого бойфренда

STYLERЗірки        16.06.2018 - 21:20
Фото: Регіна Тодоренко (facebook.com reginatodorenkocom)
Фото: Регіна Тодоренко (facebook.com reginatodorenkocom)

Пара публікує спільні фотографії

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографії, що підтверджують її відносини з відомим російським співаком, колишнім солістом групи Smash!! Владом Топаловим.

Чутки про те, що у Регіни Тодоренко і Влада Топалова роман, з'явилися цієї зими після того, як вони зіграли закохану пару у виставі "Заклади дружину в ломбард".

Ведуча "Орла і Решки" спростувала, що їх пов'язують романтичні стосунки, але в травні знову опублікувала спільну фотографію з поїздки на Байкал.

Скріншот фото (instagram.com/vladtopalovofficia)

У четвер, 14 червня Регіна Тодоренко відсвяткувала день народження. Ведучій виповнилося 28 років і свято Тодоренко вирішила відзначити в Лондоні.

В Instagram Регіни Тодоренко з'явилася фотографія сніданку, яку ведуча підписала "Щастя є!", а потім майже точно така ж фотографія з'явилася в Instagram Влада Топалова.

Скріншот фото (instagram.com/reginatodorenko)

Скріншот фото (instagram.com/vladtopalovofficial)

Пізніше Тодоренко опублікувала ще одну фотографію, тепер вже спільну з Владом.

Скріншот фото (instagram.com/reginatodorenko)

"Сфоткалась з фанатом", - підписала фотографію провідна.

До речі, ми писали про те, де Регіна Тодоренко відсвяткувала день народження.

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Теги: зірка, Регіна Тодоренко, роман, любовь
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