Телеведуча Марія Єфросиніна замислюється про поповнення в родині

"Класно, коли в будинку багато дітей"

Телеведуча Марія Єфросиніна зізналася, що замислюється про третю дитину. Про це Єфросиніна розповіла в інтерв'ю Катерині Осадчій для передачі "Світське життя".

Марія Єфросиніна розповіла про те, що вона отримала новий цікавий досвід – озвучила картину. Вона зазначила, що при виборі картини, яку їй доведеться озвучувати, попросила організаторів підібрати їй щось, що підходить по духу.

"Я попросила тільки, щоб це була прогресивна жінка, і щоб вона була з початку двадцятого століття, щоб вже був початок авангарду - все, що я люблю. Це - Олександра Екстер. Я про неї почитала, і думаю: моя жінка! Вона ніколи нікого не боялася, їй було плювати, хто і що про неї думає. Вона дружила з Пікассо, робила що хотіла", - розповіла телеведуча.

Маша Єфросиніна разом із чоловіком – колекціонери, але, за її словами, вони нічого не купували для своєї колекції з 2014 року.

"На жаль, з 2014 року ми нічого не купили. З тієї колекції, що у нас є: купуємо, якщо у твори мистецтва є якась історія. Наприклад, у Іллі Чічкана ми купили величезну картину - картину його діда. Дід у нього був художником, і вся його колекція згоріла під час війни. На картині - українське село. Ілля перемалював повністю картину свого діда і переніс історію картини, яка згоріла. На нас це справило величезне враження, і Тимур, не замислюючись, купив цю картину", - розповіла Марія Єфросиніна.

Крім того, телеведуча зізналася, що в її житті настав момент, коли вона задумалася про третю дитину. Зараз у неї гостює племінник і племінниця і загальна кількість дітей в її будинку – четверо.

"Я до цього провела дві ночі поспіль в поїзді, тому що я тільки зайшла додому і сказала: "Дайте мені просто зайти в душ, і потім я ваша!". Вони сказали: "Добре, йди в душ, не поспішай!". А коли я вийшла з душу, то не впізнала свою квартиру, тому що вони змогли якось з дивана вибудувати собі будиночок, іграшки їздили по долівці, по стелі. Це був той момент, коли я задумалася про третю дитину", - зізналася ведуча і додала, що на її думку, класно, коли в будинку багато дітей.

Відео: Марія Єфросиніна ( "Світське життя")

До речі, Єфросиніна зворушливо привітала сестру з днем народження.

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