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Тіна Кароль показала обличчя без макіяжу

STYLERЗірки        28.06.2018 - 06:45
Фото: Тіна Кароль (tinakarol.com)
Фото: Тіна Кароль (tinakarol.com)

На фан-сторінці співачки опубліковано нове фото

У мережі з'явився знімок популярної української співачки Тіни Кароль, який підкорив її шанувальників.

На фан-сторінці Тіни в Instagram опубліковано фото зірки, де вона показала свою природну красу.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

«Живи, не зраджуючи себе. Ти зможеш добитися більшого, одночасно навчивши поважати твої рішення. #безфотошопа - Тіна Кароль», - написано в публікації.

Шанувальники в захваті від Тіни. Багато відзначили, що співачка гарна навіть без макіяжу.

"З фотошопом або без нього - красива, як і завжди" - написала @iris_in_paris.

"Як на мене, дуже красива і без мейку", - прокоментувала користувач @zhene4ka25.

"Природність в моді! Ви чарівні", - сказав користувач @gusinmikhail.

Скріншот коментарів (instagram.com/tinakarol_fantina)

Нагадаємо, Ірина Білик здивувала зміною стилю.

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Теги: фото, Тіна Кароль
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