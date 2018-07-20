Тіна Кароль представить попурі українських хітів у масштабному шоу каналу "Україна"

Тіна Кароль (фото: УНІАН)

Тіна Кароль представить сучасне звучання найвідоміших українських композицій

Народна артистка України Тіна Кароль представить попурі зі своїх композицій "Твої гріхи", "Перечекати", "Тобі здається", а також української народної пісні "Несе Галя воду" у грандіозному безкоштовне шоу "З Днем народження, Україно!", яке відбудеться 25 липня в Ботанічному саду імені Миколи Гришка.

Відео: РБК-Україна

На сцені святкового шоу каналу "Україна" виступлять найпопулярніші українські артисти - Тіна Кароль, Олег Вінник, THE HARDKISS, Оля Полякова, Макс Барських, TAYANNA, ALEKSEEV, Alyosha, Сергій Бабкін, групи "НеАнгели", "ТІК", TARABAROVA, "Антитіла", KADNAY.

За словами музичного продюсера каналу "Україна" Геннадія Вітера, це шоу просто неможливо пропустити.

"Телеканал "Україна" збирає найяскравіших виконавців нашої країни на одному майданчику. Нові образи, сучасне звучання найвідоміших українських хітів, незвичайна святкова атмосфера. Це все неодмінно потрібно побачити на власні очі", - каже Вітер.

Тіна Кароль представить попурі українських хітів (фото: прес-служба каналу "Україна")

Нагадаємо, на відкритому майданчику в Києві зіркові артисти виконають найвідоміші пісні українських авторів, які заклали основу нашої естради і стали беззаперечними хітами свого часу. Також зі сцени грандіозного шоу будуть звучати сучасні хіти, які є символом нинішньої України та прославляють її на світових сценах.

Грандіозне шоу "З Днем народження, Україно!" розпочнеться о 20:00. Телевізійну версію глядачі каналу "Україна" побачать 24 серпня у рамках святкового ефіру, присвяченого Дню незалежності України.

Анонс шоу "З Днем народження, Україно!"

Раніше Тіна Кароль зізналася у своїх слабкостях.