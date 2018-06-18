"Типу так модно?": Надя Дорофєєва в шортах навиворіт здивувала мережу

Фани співачки зазначили, що вона виглядає шикарно

Українська поп-виконавиця Надя Дорофєєва здивувала своїх шанувальників черговою стильною новинкою. Так, співачка опублікувала на своїй instagram-сторінці фото, де вона позує в білосніжному топі і шортах цікавого фасону. Виглядає цей елемент гардеробу так, немов Дорофєєва забула вивернути їх на лицьову сторону. Однак саме так і було задумано.

Надя Дорофєєва в шортах незвичайного фасону (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Зазначимо, що фото було зроблено на одному з курортів і нічних клубів Одеси, куди Дорофєєва вирушила відпочити на вихідних разом зі своєю музичною командою.

Підписники Наді Дорофєєвої по-різному оцінили її вбрання. Хтось прийшов у захват, а деяким нова мода не сподобалася.

"Крута ідея з шортами", - пише ilo-ilo.

"Хай навіть такі шорти – це і мода, але все одно виглядає як неправильно вдягнуті", - коментує bulygina_daria.

"Шорти - типу мода така?" – пише lenakruglova03.

"Знову нова мода, скоро всі так будуть ходити", - зазначає alirina.

Скріншот коментарів instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва з командою на відпочинку в Одесі (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофєєва під час відпочинку в Туреччині в травні 2018 (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Дорофєєва надихнула своїх прихильників ультра стильним образом в червоних укорочених брюках, чорному ліфі, короткій рожевій пуховій накидці і чорних босоніжках на високій платформі.

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