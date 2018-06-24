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"Точно закінчили": Лоліта показала підрослу доньку з дипломом і грамотами (фото)

STYLERЗірки        24.06.2018 - 11:11
Фото: Лоліта (facebook.com/LolitaMilyavskaya)
Фото: Лоліта (facebook.com/LolitaMilyavskaya)

Співачка привітала батьків та вчителів з "випускними балами"

Відома російська співачка українського походження Лоліта Мілявська, якій СБУ заборонила в'їзд в Україну, показала підрослу доньку Єву, яка закінчила школу. Відповідне фото вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Ура. Сьогодні ми школу точно закінчили. В особі моєї коханої донечки, вітаю всіх дітей, батьків і вчителів з випускними балами. Нехай далі у всіх все вийде в Життя", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (instagram.com/lolitamilyavskaya)

Слід уточнити, що на опублікованому знімку Єва позує разом з шкільним дипломом і отриманими грамотами.

Фото: донька Лоліти Мілявської (instagram.com/lolitamilyavskaya)

У той же час користувачі мережі також не обійшли стороною важливий для Лоліти захід, вітаючи співачку з дорослішанням дочки.

"Хай у вас все складеться. Найбільш добрих, надійних доріг навколо донечки", - сказала користувач Світлана Симонова.

"Лоліта, вітаю від усієї душі. Що найбільше радує маму і робить її щасливою? Це успіхи дітей. У вашій родині з'явилася нова визначна дата - закінчення школи. Удачі, везіння, успіхів, багато гарних друзів і нових корисних знань вашій донечці", - сказала юзер Герасимович Інна.

"Лоліта, дорога, святкуємо разом. Ангела-хранителя нашим дівчаткам", - сказала користувач Ганна Височкина.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/lolitamilyavskaya)

До речі, відома російська співачка українського походження Лоліта Мілявська, якій СБУ на три роки заборонила в'їзд в нашу країну, поскаржилася, що не може приїхати в Київ на випускний дочки.

"Сьогодні у моєї улюбленої донечки була репетиція випускного!.. Я можу тільки отримувати фото та відео, як це буде відбуватися... Як мені шкода! Кохана моя, я все одно поряд!" – написала 54-річна співачка.

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Теги: Лоліта, Милявская, школа
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