"Точно закончили": Лолита показала подросшую дочь с дипломом и грамотами (фото)

Певица поздравила родителей и учителей с "выпускными баллами"

Известная российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которой СБУ запретило въезд в Украину, показала подросшую дочь Еву, которая закончила школу. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

"Ура. Сегодня мы школу точно закончили. В лице моей любимой доченьки, поздравляю всех детей, родителей и учителей с выпускными баллами. Пусть дальше у всех все получиться в Жизни", - сказала она.

Фото: скриншот поста (instagram.com/lolitamilyavskaya)

Следует уточнить, что на опубликованном снимке Ева позирует вместе с школьным дипломом и полученными грамотами.

Фото: дочь Лолиты Милявской (instagram.com/lolitamilyavskaya)

В то же время пользователи сети также не обошли стороной важное для Лолиты мероприятие, поздравив певицу с взрослением дочери.

"Пусть у вас все сложиться. Самых добрых, надежных дорог вокруг доченьки", - сказала пользователь Светлана Симонова.

"Лолита, поздравляю от всей души. Что больше всего радует маму и делает ее счастливой? Это успехи детей. В вашей семье появилась новая знаменательная дата - окончание школы. Удачи, везения, успехов, много хороших друзей и новых полезных знаний вашей доченьке", - сказала юзер Инна Герасимович.

"Лолита, дорогая, празднуем вместе. Ангела-хранителя нашим девочкам", - сказала пользователь Анна Высочкина.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/lolitamilyavskaya)

Кстати, известная российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которой СБУ на три года запретила въезд в нашу страну, пожаловалась, что не может приехать в Киев на выпускной дочери.

"Сегодня у моей любимой доченьки была репетиция выпускного!.. Я могу только получать фото и видео, как это будет происходить... Как мне жаль! Любимая моя, я все равно рядом!" – написала 54-летняя певица.

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