Натовпи шанувальників: Елтон Джон у Києві відвідав "Кураж Базар" (фото, відео)

В Україну британець приїхав разом з чоловіком
Відомий у всьому світі британський співак і громадський діяч Елтон Джон по прибуттю до Києва відвідав фестиваль "Кураж Базар".
В Україну британець приїхав разом з чоловіком - 55-річним канадським режисером Девідом Фернішем.
Захід проходив на території "Арт-заводу Платформа".
Фото: Елтон Джон у Києві (instagram.com/artzavodplatforma)
Тут проводився ряд різних заходів: фотовиставка, яка показує історію 11 років спільної діяльності Фонду Олени Пінчук і СНІД-Фонду Елтона Джона, інтерактивна програма від Всеукраїнської мережі ЛЖВ, в яку увійшли освітній лекторій, квести, лабіринт тестування на ВІЛ, передає Укрінформ.
Фото: Елтон Джон у Києві (instagram.com/artzavodplatforma)
Наголошується, що публіка гучно вітала зіркового гостя фразою: "Зупинимо СНІД разом!" адже цей слоган належить саме його авторству.
Елтон дав інтерв'ю прямо перед сотнями глядачів.
Для співака також був підготовлений флеш-моб, під час якого гості заспівали хором його відому пісню "Can you feel the love tonight".
Відео: Елтон Джон у Києві (tsn.ua)
На зустрічі з Елтоном Джоном також був мер Києва Віталій Кличко.
Фото: facebook.com/kurazhbazar
Вартість вхідного квитка на "Кураж Базар" склала 100 гривень, всі зібрані кошти від продажу квитків будуть спрямовані на реалізацію проекту зі створення інформаційно-освітнього центру для молоді в Києві.
Раніше повідомлялося, що Елтон Джон прилетів у Київ.
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