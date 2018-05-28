Социальные страницы
Курси валют
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Натовпи шанувальників: Елтон Джон у Києві відвідав "Кураж Базар" (фото, відео)

STYLERЗірки        28.05.2018 - 21:53
Фото: Елтон Джон у Києві (facebook.com/kurazhbazar)
Фото: Елтон Джон у Києві (facebook.com/kurazhbazar)

В Україну британець приїхав разом з чоловіком

Відомий у всьому світі британський співак і громадський діяч Елтон Джон по прибуттю до Києва відвідав фестиваль "Кураж Базар".

В Україну британець приїхав разом з чоловіком - 55-річним канадським режисером Девідом Фернішем.

Захід проходив на території "Арт-заводу Платформа".

Фото: Елтон Джон у Києві (instagram.com/artzavodplatforma)

Тут проводився ряд різних заходів: фотовиставка, яка показує історію 11 років спільної діяльності Фонду Олени Пінчук і СНІД-Фонду Елтона Джона, інтерактивна програма від Всеукраїнської мережі ЛЖВ, в яку увійшли освітній лекторій, квести, лабіринт тестування на ВІЛ, передає Укрінформ.

Фото: Елтон Джон у Києві (instagram.com/artzavodplatforma)

Наголошується, що публіка гучно вітала зіркового гостя фразою: "Зупинимо СНІД разом!" адже цей слоган належить саме його авторству.

Елтон дав інтерв'ю прямо перед сотнями глядачів.

Для співака також був підготовлений флеш-моб, під час якого гості заспівали хором його відому пісню "Can you feel the love tonight".

Відео: Елтон Джон у Києві (tsn.ua)

На зустрічі з Елтоном Джоном також був мер Києва Віталій Кличко.

Фото: facebook.com/kurazhbazar

Вартість вхідного квитка на "Кураж Базар" склала 100 гривень, всі зібрані кошти від продажу квитків будуть спрямовані на реалізацію проекту зі створення інформаційно-освітнього центру для молоді в Києві.

Раніше повідомлялося, що Елтон Джон прилетів у Київ.

Хвилюючі подробиці весілля принца

Портрет в неоні: українець створив обкладинку альбому Елтона Джона Елтон Джон "отримав по зубах" від шанувальника (відео)
Теги: Элтон Джон
"Час спливає": у Нью-Йорку пройшла яскрава акція на підтримку Сенцова (фото)
"Боюся власного будинку": пронизливі фото життя українців в ООС (фото)
Українські співаки отримали нові нагороди в РФ (фото)
Настя Каменських виходить заміж: співачка показала обручку (фото)
On Top