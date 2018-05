Натовпи шанувальників: Елтон Джон у Києві відвідав "Кураж Базар" (фото, відео)

В Україну британець приїхав разом з чоловіком

Відомий у всьому світі британський співак і громадський діяч Елтон Джон по прибуттю до Києва відвідав фестиваль "Кураж Базар".

В Україну британець приїхав разом з чоловіком - 55-річним канадським режисером Девідом Фернішем.

Публікація від ДЮФК "СТОЛИЧНИЙ" (@fc_stolychnii) 28 Травень 2018 в 2:42 PDT

Захід проходив на території "Арт-заводу Платформа".

Фото: Елтон Джон у Києві (instagram.com/artzavodplatforma)

Тут проводився ряд різних заходів: фотовиставка, яка показує історію 11 років спільної діяльності Фонду Олени Пінчук і СНІД-Фонду Елтона Джона, інтерактивна програма від Всеукраїнської мережі ЛЖВ, в яку увійшли освітній лекторій, квести, лабіринт тестування на ВІЛ, передає Укрінформ.

Фото: Елтон Джон у Києві (instagram.com/artzavodplatforma)

Наголошується, що публіка гучно вітала зіркового гостя фразою: "Зупинимо СНІД разом!" адже цей слоган належить саме його авторству.

Публикация от Кураж Базар (@kurazhbazar) 28 Май 2018 в 3:30 PDT

Елтон дав інтерв'ю прямо перед сотнями глядачів.

Публікація від Арт-завод Платформа (@artzavodplatforma) 28 Травень 2018 в 3:13 PDT

Для співака також був підготовлений флеш-моб, під час якого гості заспівали хором його відому пісню "Can you feel the love tonight".

Відео: Елтон Джон у Києві (tsn.ua)

На зустрічі з Елтоном Джоном також був мер Києва Віталій Кличко.

Фото: facebook.com/kurazhbazar

Вартість вхідного квитка на "Кураж Базар" склала 100 гривень, всі зібрані кошти від продажу квитків будуть спрямовані на реалізацію проекту зі створення інформаційно-освітнього центру для молоді в Києві.

Раніше повідомлялося, що Елтон Джон прилетів у Київ.

