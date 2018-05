Толпы поклонников: Элтон Джон в Киеве посетил "Кураж Базар" (фото, видео)

В Украину британец приехал вместе с мужем

Известный во всем мире британский певец и общественный деятель Элтон Джон по прибытию в Киев посетил фестиваль "Кураж Базар".

В Украину британец приехал вместе с мужем - 55-летним канадским режиссером Дэвидом Фернишем.

Публикация от ДЮФК "СТОЛИЧНЫЙ" (@fc_stolychnii) 28 Май 2018 в 2:42 PDT

Мероприятие проходило на территории "Арт-завода Платформа".

Фото: Элтон Джон в Киеве (instagram.com/artzavodplatforma)

Здесь проводился ряд различных мероприятий: фотовыставка, которая показывает историю 11 лет совместной деятельности Фонда Елены Пинчук и СПИД-Фонда Элтона Джона, интерактивная программа от Всеукраинской сети ЛЖВ, в которую вошли образовательный лекторий, квесты, лабиринт тестирования на ВИЧ, передает Укринформ.

Фото: Элтон Джон в Киеве (instagram.com/artzavodplatforma)

Отмечается, что публика громко приветствовала звездного гостя фразой: "Остановим СПИД вместе!", ведь этот слоган принадлежит именно его авторству.

Публикация от Кураж Базар (@kurazhbazar) 28 Май 2018 в 3:30 PDT

Элтон дал интервью прямо перед сотнями зрителей.

Публикация от Арт-завод Платформа (@artzavodplatforma) 28 Май 2018 в 3:13 PDT

Для певца также был подготовлен флеш-моб, во время которого гости спели хором его известную песню "Can you feel the love tonight".

Видео: Элтон Джон в Киеве (tsn.ua)

На встрече с Элтоном Джоном также был мэр Киева Виталий Кличко.

Фото: facebook.com/kurazhbazar

Стоимость входного билета на "Кураж Базар" составила 100 гривень, все собранные средства от продажи билетов будут направлены на реализацию проекта по созданию информационно-образовательного центра для молодежи в Киеве.

Ранее сообщалось, что Элтон Джон прилетел в Киев.

