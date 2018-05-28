Толпы поклонников: Элтон Джон в Киеве посетил "Кураж Базар" (фото, видео)

В Украину британец приехал вместе с мужем
Известный во всем мире британский певец и общественный деятель Элтон Джон по прибытию в Киев посетил фестиваль "Кураж Базар".
В Украину британец приехал вместе с мужем - 55-летним канадским режиссером Дэвидом Фернишем.
Мероприятие проходило на территории "Арт-завода Платформа".
Фото: Элтон Джон в Киеве (instagram.com/artzavodplatforma)
Здесь проводился ряд различных мероприятий: фотовыставка, которая показывает историю 11 лет совместной деятельности Фонда Елены Пинчук и СПИД-Фонда Элтона Джона, интерактивная программа от Всеукраинской сети ЛЖВ, в которую вошли образовательный лекторий, квесты, лабиринт тестирования на ВИЧ, передает Укринформ.
Фото: Элтон Джон в Киеве (instagram.com/artzavodplatforma)
Отмечается, что публика громко приветствовала звездного гостя фразой: "Остановим СПИД вместе!", ведь этот слоган принадлежит именно его авторству.
Элтон дал интервью прямо перед сотнями зрителей.
Для певца также был подготовлен флеш-моб, во время которого гости спели хором его известную песню "Can you feel the love tonight".
Видео: Элтон Джон в Киеве (tsn.ua)
На встрече с Элтоном Джоном также был мэр Киева Виталий Кличко.
Фото: facebook.com/kurazhbazar
Стоимость входного билета на "Кураж Базар" составила 100 гривень, все собранные средства от продажи билетов будут направлены на реализацию проекта по созданию информационно-образовательного центра для молодежи в Киеве.
Ранее сообщалось, что Элтон Джон прилетел в Киев.
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