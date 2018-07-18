"Млосний і гарячий погляд": Настя Каменських здивувала фанів незвичайним образом (фото)

Настя Каменським вирішила проекспериментувати зі своїм гардеробом
Співачка Настя Каменських, яка нині виступає під псевдонімом NK, порадувала шанувальників новим знімком у незвичному образі. Фото Настя опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
У своєму пості Настя зазначила всіх, хто був причетний до роботи над образів співачки.
Скріншот поста (instagram.com/kamenskux)
Автор фото - одна з найбільш успішних і затребуваних фешн-фотографів України Соня Плакидюк.
Зірка була одягнена в чорну шкіряну куртку-косуху зі спущеними плечима і спокусливе міні.
Фото: спокуслива Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Фото зроблене на червоному тлі, що ще раз підкреслює красу співачки. Автор знімка хотів підкреслити красу волосся Насті. Волосся артистка розпустила, і зробила акуратні кучері.
Користувачі соцмережі були в захваті від такого образу улюбленої співачки.
"Настуся, ти - найкраща", "Супер", "Красуня", "Дуже красива", - пишуть шанувальники зірки.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
"Дуже сексуально! Але головне не одяг. Не сексуальна поза. А погляд! Дуже дуже томний і гарячий погляд!" - відзначили в мережі.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Раніше сообщлаось, що Каменських порадувала шанувальників своїми розкішними формами. На фото вона позувала у спортивній формі: короткому топі і облягаючих легінси в сірих і білих тонах. При цьому одяг вельми ефектно підкреслює жіночні вигини співачки.
Що ви не знали про NК?