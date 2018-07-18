"Млосний і гарячий погляд": Настя Каменських здивувала фанів незвичайним образом (фото)

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменським вирішила проекспериментувати зі своїм гардеробом

Співачка Настя Каменських, яка нині виступає під псевдонімом NK, порадувала шанувальників новим знімком у незвичному образі. Фото Настя опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У своєму пості Настя зазначила всіх, хто був причетний до роботи над образів співачки.

Скріншот поста (instagram.com/kamenskux)

Автор фото - одна з найбільш успішних і затребуваних фешн-фотографів України Соня Плакидюк.

Зірка була одягнена в чорну шкіряну куртку-косуху зі спущеними плечима і спокусливе міні.

Фото: спокуслива Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Фото зроблене на червоному тлі, що ще раз підкреслює красу співачки. Автор знімка хотів підкреслити красу волосся Насті. Волосся артистка розпустила, і зробила акуратні кучері.

Користувачі соцмережі були в захваті від такого образу улюбленої співачки.

"Настуся, ти - найкраща", "Супер", "Красуня", "Дуже красива", - пишуть шанувальники зірки.

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

"Дуже сексуально! Але головне не одяг. Не сексуальна поза. А погляд! Дуже дуже томний і гарячий погляд!" - відзначили в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Раніше сообщлаось, що Каменських порадувала шанувальників своїми розкішними формами. На фото вона позувала у спортивній формі: короткому топі і облягаючих легінси в сірих і білих тонах. При цьому одяг вельми ефектно підкреслює жіночні вигини співачки.

Що ви не знали про NК?