"Томный и горячий взгляд": Настя Каменских удивила фанов необычным образом (фото)

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменским решила проэкспериментировать со своим гардеробом

Певица Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдонимом NK, порадовала поклонников новым снимком в необычном образе. Фото Настя опубликовала на своей странице в Instagram.

В своем посте Настя отметила всех, кто был причастен к работе над образов певицы.

Скриншот поста (instagram.com/kamenskux)

Автор фото - одна из самых успешных и востребованных фэшн-фотографов Украины Соня Плакидюк.

Звезда была одета в черную кожаную куртку-косуху со спущенными плечами и соблазнительное мини.

Фото: соблазнительная Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Фото сделанное на красном фоне, что еще раз подчеркивает красоту певицы. Автор снимка хотел подчеркнуть красоту волос Насти. Волосы артистка распустила, и сделала аккуратные кудри.

Пользователи соцсети были в восторге от такого образа любимой певицы.

"Настенька, ты - лучшая", "Супер", "Красотка", "Очень красивая", - пишут поклонники звезды.

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

"Очень сексуально! Но главное не одежда. Не сексуальная поза. А взгляд! Очень очень томный и горячий взгляд!" - отметили в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Ранее сообщлаось, что Каменских порадовала поклонников своими роскошными формами. На фото она позировала в спортивной форме: коротком топе и облегающих леггинсах в серых и белых тонах. При этом одежда весьма эффектно подчеркивает женственные изгибы певицы.

Что вы не знали о NК?