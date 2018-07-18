"Томный и горячий взгляд": Настя Каменских удивила фанов необычным образом (фото)

Настя Каменским решила проэкспериментировать со своим гардеробом
Певица Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдонимом NK, порадовала поклонников новым снимком в необычном образе. Фото Настя опубликовала на своей странице в Instagram.
В своем посте Настя отметила всех, кто был причастен к работе над образов певицы.
Скриншот поста (instagram.com/kamenskux)
Автор фото - одна из самых успешных и востребованных фэшн-фотографов Украины Соня Плакидюк.
Звезда была одета в черную кожаную куртку-косуху со спущенными плечами и соблазнительное мини.
Фото: соблазнительная Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Фото сделанное на красном фоне, что еще раз подчеркивает красоту певицы. Автор снимка хотел подчеркнуть красоту волос Насти. Волосы артистка распустила, и сделала аккуратные кудри.
Пользователи соцсети были в восторге от такого образа любимой певицы.
"Настенька, ты - лучшая", "Супер", "Красотка", "Очень красивая", - пишут поклонники звезды.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
"Очень сексуально! Но главное не одежда. Не сексуальная поза. А взгляд! Очень очень томный и горячий взгляд!" - отметили в сети.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Ранее сообщлаось, что Каменских порадовала поклонников своими роскошными формами. На фото она позировала в спортивной форме: коротком топе и облегающих леггинсах в серых и белых тонах. При этом одежда весьма эффектно подчеркивает женственные изгибы певицы.
Что вы не знали о NК?