"Три образи жінки": Леся Нікітюк похвалилася дизайнерськими сукнями

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча показала гарну фігуру в дизайнерських нарядах

Нещодавно відома українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала у своєму профілі в Instagram свіжий колаж, на якому вона зображена в сукнях. Дівчина проводила опитування, яка з суконь пасує їй найбільше. Практично одноголосно передплатники проголосували за другий наряд.

На фотографії Леся одягнена в короткі сукні різного фасону. Перша з них являє собою модне рішення при використанні тканини з паєтками на запах. Друге – незвичайне плаття-міді з модним поєднанням синього і зеленого кольорів. Третє більше нагадує літній сарафан з хрестоподібним перетином бретелей і аплікацією з страз.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

"Яка сукня вам подобається найбільше, 1, 2, 3? І чи личить вона мені?" — написала під публікацією телеведуча.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/lesia_nikituk

В коментарях шанувальники веселої ведучої практично одноголосно вибрали кращим другий наряд. Багато відзначили, що кожне з трьох представлених суконь по-особливому її прикрашає.

"Мені здається краще всього Лесі підходить 3 плаття, воно більш просте і мені здається, що Лесні підходять прості сукні та сарафани", "Леся - прикраса будь-якого вбрання", "Як по мені, це не найкращі з твоїх суконь. Але з цих мені більше подобається 1, 2 теж добре сидить. А ось 3 на тобі так собі", "Леся, на вашій фігурі будь-сукня стане шедевром, бо це складний вибір", "Лесь тобі все підходять", "Три віки жінки - дитина, дама і беззуба бабуся) вибач, але там реально не видно зубів", — пишуть коментатори.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, що популярна телеведуча Леся Нікітюк приголомшила мережу фотографією в купальнику.

Відео: (video.rbc.ua)