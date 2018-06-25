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"Ти мій всесвіт": MELOVIN показав дорогу йому жінку (фото)

STYLERЗірки        25.06.2018 - 21:57
Фото: MELOVIN (instagram.com/melovin_official)
Фото: MELOVIN (instagram.com/melovin_official)

Артист поділився знімком з особистого архіву

Український співак MELOVIN, який представляв нашу країну на Євробаченні 2018, розповів про головну у своєму житті жінці. Її знімок артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На фото зображена мама співака, яку він зворушливо привітав з днем ​​народження і назвав своїм всесвітом.

"Моя неймовірна мама! Сьогодні всесвіт відправила тебе на землю, і я вітаю тебе з днем ​​народження! Ти подарувала мені життя! Справжнє, щасливе і впевнене! Я люблю тебе настільки, що цю силу неможливо вирахувати жодною придуманою вченими формулою і одиницею виміру!" - написав співак.

На фото мама артиста позує в капелюсі, схожою на ті, які любить носити і сам MELOVIN.

"Ти мій всесвіт, моя ікона! Саме твоя віра і любов зробили мене тим, ким я є для багатьох людей! Будь щаслива! Довгих років життя і титанового здоров'я! PS пам'ятаєш, як ти не хотіла, щоб я тебе фотографував? А ж не даремно я тебе вмовив! Ти розкішна!" - привітав MELOVIN маму зі святом.

Скріншот поста (instagram.com/melovin_official)

Раніше MELOVIN поспілкувався з Жан-Полем Готьє.

Костя Бочаров, який відомий під сценічним псевдонімом MELOVIN повідомив, що після свого виступу на Євробачення 2018 дуже переживав, як його зустрінуть в Україні.

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Теги: MELOVIN
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