"Ти мій всесвіт": MELOVIN показав дорогу йому жінку (фото)

Артист поділився знімком з особистого архіву
Український співак MELOVIN, який представляв нашу країну на Євробаченні 2018, розповів про головну у своєму житті жінці. Її знімок артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.
На фото зображена мама співака, яку він зворушливо привітав з днем народження і назвав своїм всесвітом.
"Моя неймовірна мама! Сьогодні всесвіт відправила тебе на землю, і я вітаю тебе з днем народження! Ти подарувала мені життя! Справжнє, щасливе і впевнене! Я люблю тебе настільки, що цю силу неможливо вирахувати жодною придуманою вченими формулою і одиницею виміру!" - написав співак.
На фото мама артиста позує в капелюсі, схожою на ті, які любить носити і сам MELOVIN.
"Ти мій всесвіт, моя ікона! Саме твоя віра і любов зробили мене тим, ким я є для багатьох людей! Будь щаслива! Довгих років життя і титанового здоров'я! PS пам'ятаєш, як ти не хотіла, щоб я тебе фотографував? А ж не даремно я тебе вмовив! Ти розкішна!" - привітав MELOVIN маму зі святом.
Скріншот поста (instagram.com/melovin_official)
Раніше MELOVIN поспілкувався з Жан-Полем Готьє.
Костя Бочаров, який відомий під сценічним псевдонімом MELOVIN повідомив, що після свого виступу на Євробачення 2018 дуже переживав, як його зустрінуть в Україні.
MELOVIN. Шлях до перемоги