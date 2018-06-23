"У мене була істерика": коханий Регіни Тодоренко потрапив у скандал (фото)

Топалов безглуздо висловився на адресу дівчата з формами

Відомий російський співак Владислав Топалов, якому приписують роман з українською телеведучою Регіною Тодоренко, викликав гнів користувачів мережі безглуздим висловлюванням про повну дівчину. Відповідне фото він розмістив на своїй сторінці в Instagram.

"У мене була істерика, коли я дивився, скільки морозива вона купувала. Ну правда, їй-то куди? Ну, чесне слово", - сказав він.

Фото: скандал з Владом Топаловим (instagram.com/vladtopalovofficial)

Слід уточнити, що на опублікованому знімку видно самого Топалова і дівчину з формами.

Пізніше Топалов спробував виправдати свій попередній пост, однак натрапив на ще більш злий реакцію мережі.

"Я ні в якому разі не збирався нікого не ображати. Я сам точно такий же. Але. Вибачте мене за мою позицію, але я вважаю, що жінка зобов'язана добре виглядати. Бути матір'ю і дружиною – дві головні функції жінки, дані їй Богом", - сказав він.

Фото: скандал з Владом Топаловим (instagram.com/vladtopalovofficial)

У той же час користувачі мережі дуже гнівно відреагували на "виправдання" Топалова.

"Свою позицію треба залишати при собі. Це всього лише ваша позиція", -сказав користувач Мілла Міа.

"Влад публічна особа і не має права казати такі принижують всіх жінок речі, а-ля що жінка що-то кому-то має", - сказав юзер Nifphoto.

"Супер. Треба, зобов'язана. Жирна, займайтеся собою. Регіна, біжи", - сказала користувач Наталія Шиф.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, популярний російський співак відправився разом зі своєю коханою в Лондон, де, до речі, Регіна Тодоренко відсвяткувала своє 28-річчя.

Відзначимо, що ім'я свого "таємного" бойфренда Регіна Тодоренко розсекретила зовсім недавно. Однак фанати телеведучої вже давно здогадувалися, що у неї роман з колишнім солістом групи Smash!!, 32-річним співаком Владом Топаловим. Після свого дня народження пара все ж зважилася "відкрити карти". Тодоренко і Топалов на своїх instagram-сторінках опублікували спільні фото пояснили передплатникам, що тепер вони офіційно в романтичних стосунках.

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