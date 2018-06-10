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"У нас свій футбол": Боярський принизив збірну Росії перед ЧС-2018

STYLERЗірки        10.06.2018 - 17:07
Фото: Михайло Боярський (twitter.com ornfront)
Фото: Михайло Боярський (twitter.com ornfront)

Росіянам не варто розраховувати на успішний виступ збірної

Відомий російський актор і футбольний уболівальник Михайло Боярський жорстко принизив збірну РФ напередодні чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє "Бізнес Online".

"Ні, соромно не буде, ми готові до цього, так що соромитися тут нічого. На чемпіонаті збірна нічого не доб'ється. Якщо б я розбирався у футболі так само, як в театрі, то був би тренером нашої команди, але я займаюся драматичним театром. У театрах теж бувають проблеми. Футбол, чесно кажучи, наше хворе місце. Я думаю, в ньому ще довго нічого не буде відбуватися", - сказав він.

Боярський впевнений, що "росіянам на світовому чемпіонаті робити нічого".

"Ми граємо в іншу гру, у нас свій футбол, російський, а на світовому чемпіонаті нам робити нічого. Ми гратися у цю гру не вміємо. У фінал вийдуть Бразилія та Німеччина, а переможе, швидше за все, остання", - підкреслив артист.

До речі, народний артист Росії і естрадний співак Олександр Малінін насмішив мережу безглуздим кліпом, в якому знявся спеціально до проведення ЧМ-2018. Так, на самих кадрах можна помітити Малініна з донькою, а його зйомками займався відомий німецький продюсер Ральф Зігель, засновник групи Dschinghis Khan.

Він просто наклав поверх композиції "Moskau" новий текст і випустив його чотирма мовами. Російську озвучили Малінін з дітьми. Це стало причиною бурхливої реакції користувачів, які повністю розкритикували відеокліп.

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Теги: чм-2018, Сборная России, Михаил Боярский
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