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"У вас теж так?": Каменських вразила мережу зізнанням в "фанатичній любові" (фото)

STYLERЗірки        24.06.2018 - 10:28
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Каменських показала, що трапляється з дівчатами на шопінгу

Відома українська співачка Настя Каменських показала шанувальникам "свою головну слабкість". Відповідне фото вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Ось що трапляється з дівчиною, яка потрапляє на шопінг в магазин взуття", - сказала вона.

Більш того, Каменських навела приклад однієї з героїнь серіалу "Секс у великому місті" Керрі Бредшоу, головною слабкістю якої були не чоловіки, а туфельки.

"Як же я розумію Керрі Бредшоу, у якої була фанатична любов до гарних туфель. У вас теж так? Люблю знайомитися з новими шопінг-точками Києва", - підкреслила вона.

Слід уточнити, що на опублікованому фотознімку Каменських позує відразу з декількома моделями різних туфель відомого бренду.

Фото: Настя Каменських на шопінг (instagram.com/kamenskux)

У той же час користувачі мережі були вражені визнанням співачки, які також зізналися їй у "слабкості".

"Я просто обожнюю туфлі. Треба і самій з'їздити", - пише користувач VIANNA.

"Я теж там була, купила шльопанці. Дуже подобаються, ношу із задоволенням", - сказала юзер Катерина Кравченко.

"Не люблю ходити по магазинах. Прям терпіти не можу. Це катування для мене. Мені 15 років і я дівчинка. Але я це ненавиджу. Хоча за кросівками ходити люблю", - сказала користувач Дарья Вяткіна.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

До речі, українська поп-виконавиця Настя Каменських, яка зайнялася сольною кар'єрою під псевдонімом NK, поділилася з фанами фото, де вона позує у відвертих вбраннях. Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Каменських позує перед об'єктивом у білому топі зі спущеними бретельками, сексуально заграючи на камеру.

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Теги: Настя Каменських, шопинг, Київ
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