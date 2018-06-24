"У вас тоже так?": Каменских поразила сеть признанием в "фанатической любви" (фото)

Каменских показала, что случается с девушками на шопинге

Известная украинская певица Настя Каменских показала поклонникам "свою главную слабость". Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

"Вот что случается с девушкой, которая попадает на шопинг в магазин обуви", - сказала она.

Более того, Каменских привела пример одной из героинь телесериала "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу, главной слабостью которой были не мужчины, а туфельки.

"Как же я понимаю Кэрри Брэдшоу, у которой была фанатическая любовь к красивым туфелькам. У вас тоже так? Люблю знакомиться с новыми шоппинг-точками Киева", - подчеркнула она.

Следует уточнить, что на опубликованном фотоснимке Каменских позирует сразу с несколькими моделями различных туфель известного бренда.

Фото: Настя Каменских на шопинге (instagram.com/kamenskux)

В то же время пользователи сети были поражены признанием певицы, которые также признались ей в "слабости".

"Я просто обожаю туфли. Нужно и самой съездить", - пишет пользователь VIANNA.

"Я тоже там была, купила шлепки. Очень нравятся, ношу с удовольствием", - сказала юзер Екатерина Кравченко.

"Не люблю ходить по магазинам. Прям терпеть не могу. Это пытка для меня. Мне 15 лет и я девочка. Но я это ненавижу. Хотя за кроссовками ходить люблю", - сказала пользователь Дарья Вяткина.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Кстати, украинская поп-исполнительница Настя Каменских, которая занялась сольной карьерой под псевдонимом NK, поделилась с фанами фото, где она позирует в откровенных нарядах. Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Каменских позирует перед объективом в белом топе со спущенными бретельками, сексуально заигрывая на камеру.

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