"Збулася моя мрія": Віка з "Неангелів" похвалилася кадрами зі "столиці світу"

Співачка виклала нові фото і поділилася своїми емоціями від поїздки

Вікторія Смеюха, учасниця дуету "НеАнгели", днями опубліковала на своїй сторінці в Instagram яскраві фото з США. Співачка прилетіла до Нью-Йорку з гастролями. Віка розповіла своїм фоловерам, що це було її мрією, і нарешті вона здійснилася.

"Сміливо йдіть до виконання своєї мрії, якою б вона не була. Всі ми знаємо, коли настає цей довгоочікуваний момент, ти отримуєш такий заряд ейфорії і радості, що переповнюють емоції. Вчора збулася моя мрія, я прилетіла до Америки, і відразу в неофіційну столицю світу – до Нью-Йорку. Це щось неймовірне, я готова одночасно і плакати, і сміятися", – ділиться своїми враженнями співачка.

Віка вже встигла погуляти по місту, дослідити Центральний парк і, звичайно, зробити знімки.

"Фотограф фотографує, а хтось на його тлі позує", – підписала так один зі знімків зірка.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Також співачка запросила всіх на концерт групи "НеАнгели" у відеозверненні до шанувальників, пообіцявши, що він буде незабутнім.

"Я нарешті в гущі подій, в Нью-Йорку. Тільки прилетіли, я просто взяла засунула собі сірники в очі і зрозуміла, що не зможу заснути, не побувавши на цьому святі життя. Я хочу всіх запросити на наші концеты, вони будуть найбільш яскравими у вашому житті, я в цьому впевнена", - повідомила солістка.

У коментарях під публікаціями фанати поділяють її радість і бажають вдалих концертів.

Реакції шанувальників (instagram.com/vikanablack)

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