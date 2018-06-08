"Українська Бейонсе": спокуслива Настя Каменських блиснула розкішними формами

Підписники співачки навіть припустили, що Каменських вагітна

Українська поп-виконавиця Настя Каменських, яка зайнялася сольною кар'єрою під псевдонімом NK, досить часто балує своїх шанувальників результатами досить відвертих фотосесій. Нещодавно на своїй Іnstagram-сторінці Каменських знову похвалилася перед фанами своєю розкішною фігурою.

Так, на фото Каменських позує в облягаючому боді і в сукні-сітці, рясно ушитою блискітками. При цьому співачка підсвічується червоним світлом.

Спокуслива Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

До речі, підписники співачки зазначили, що їм приємно бачити свою улюбленицю з "традиційними" кучерями.

"Боже мій! Яка ти красоточка", - пише irisha_kuznetsova15.

"Обожнюю кучеряхи її", - зазначає gorbenkooo.

"Супер жінка вамп", - комментит ivankoivanov.

Скріншот коментарів instagram.com/kamenskux

При цьому деякі користувачі відзначили, що на фото Каменських дещо поправилася. Деякі навіть пов'язали це з можливою вагітністю співачки.

"Це фотка стара? Як же їй йде полненкой", - задається питанням stranger.2018.

"Вона що, вагітна?" – також уточнює andreikhorovets.

"Поправилась?" – пише annikamaysan.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що в травні Настя Каменських і Потап відзначили спільний день народження. При цьому співачка нещодавно представила на своїй сторінці в Instagram відео зі свята.

Настя Каменських: цікаві факти про співачку (відео: STYLER.rbc.ua)