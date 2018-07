Українська рок-група занурила слухачів в атмосферу романтичних чорно-білих фільмів

Incomer (фото: facebook.com/incomerband)

Група Incomer презентувала нову англомовну композицію "Sensuality"

Львівське тріо Incomer представило нову композицію "Sensuality". Родзинкою релізу є те, що ця композиція - англомовна версія попереднього синглу львів'ян "Кароока", однак має відмінну від оригіналу музичну структуру.

"Творчий процес – цікава штука: спершу план був випустити обидва треки з мінімальною різницею у часі, але не можна просто взяти і переписати вокал іншою мовою. У процесі адаптації пісні під акустичні виступи прийшли ідеї, які (з певними прийомами у аранжуванні) поглибили атмосферу романтичних чорно-білих фільмів середини двадцятого століття", - коментують музиканти.

Учасники гурту кажуть, що "це ще одна грань пізнання своїх можливостей".

"Було цікаво, як зазвучить пісня іншою мовою. Було ще цікавіше знаходити слова, які вписувалися б мотив і не відходили сильно убік від закладеного сенсу", - додали в Incomer.

Відео: YouTube/MusicVideoUA

Текст пісні "Sensuality":

I trully believe you can

Create wonders.

You can apprehend me

So well.

We're here to sing a song

We're made to discover

In a circular dance

like passionate lovers.

You're perfectly designed

My Endeavor to freedom.

Like in step in the air

I'm upside down.

In your eyes, Mesiah,

Totally drown.

And my bubble blood boils in

Sugar and honey...

You can rein my pain,

My inner thunder.

No matter what,

You still support me.

Let everybody say

"You are no stunner",

We will merely shine

Like passionate lovers.

Waver me tonight in the light of city,

Be my waken sensuality.

Overcome my страху

In my mind so creepy

By wandering and lightening the dark.

Wandering and lightening the dark,

Waver me in the light (line) of city.

Make a flame, give me a spark

In the night sky passing so quickly.

Відео: YouTube/MusicVideoUA

Нагадаємо, що вперше в чартах кліпів YouTube 1-е місце посіла пісня на українській мові.