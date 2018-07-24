Українські зірки знову виступили у Росії (відео)

Фото: Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачки засвітилися на музичному фестивалі в Пітері

Відомі українські співачки Ані Лорак, Світлана Лобода, Софія Ротару і Таїсія Повалій виступили на щорічному музичному фестивалі "Білі ночі Санкт-Петербурга" в Росії. Фестиваль відбувся 21 і 22 липня в місті Санкт-Петербург.

Лобода з'явилася на сцені в яскравому брючному костюмі. Зірка виконала такі пісні, як "Твої очі", "SuperStar" та інші.

А Ані Лорак обрала для виступу чорний комбінезон з паєтками. Зокрема співачка заспівала свій новий хіт – "Божевільна".

Скріншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

На сайті "Першого каналу" зазначено, що на фестивалі (з українських артистів) виступали Світлана Лобода, Ані Лорак, Софія Ротару і Таїсія Повалій.

Відео: Виступ Loboda (YouTube/BEST TV SHOWS)

Відео: Виступ Ані Лорак (YouTube/Ані Лорак)

Відео: Виступ Софії Ротару (YouTube/xatikonnov)

Скріншот поста (instagram.com/tpovaliy_concert)

Скріншот поста (instagram.com/rotaru_sofia)

До речі, Каменських зізналася в любові до забороненої СБУ зірки.

"Люблю Лоліту Мілявську", - написала над знімком Каменських і поставила тег на скандальну артистку.

На фото Каменських позує разом з Лолітою на музичному фестивалі радянської та латвійської співачки Лайми Вайкуле "Рандеву", який пройшов в Юрмалі.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)