Каменских призналась в любви к запрещенной СБУ звезде

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Звезда оставила послание о чувствах

Украинская певица Настя Каменских призналась в любви запрещенной СБУ российской звезде Лолите Милявской. Такой пост Каменских сделала в Instagram в разделе сторис.

"Люблю Лолиту Милявскую", - написала над снимком Каменских и поставила тег на скандальную артистку.

На фото Настя Каменских позирует вместе с Лолитой Милявской на музыкальном фестивале советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву", который проходит в Юрмале.

Скриншот (instagram.com/kamenskux)

Напомним, что Лолите запрещен въезд в Украину сроком на три года. Такое решение Служба безопасности Украины приняла после незаконных гастролей российской певицы в оккупированном Крыму в 2015 году.

Ранее Каменских потрясла словами про Украину на Юрмале.

Известная украинская певица и шоувумен Настя Каменских призналась, что Украина является "безумно талантливой" страной. Соответствующая видеозапись опубликована на странице "Все Всегда Везде" на странице в Instagram.

"Я очень давно, как и другая любая девочка, хотела попробовать себя в сольном плаванье. И я очень рада, что у меня такой крутой напарник, который меня поддержал и сказал "а давай попробуем. Ты там свои дела поделаешь, я свои", - сказала она.

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