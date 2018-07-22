"Безумно талантлива": Каменских потрясла словами про Украину на Юрмале (видео)

Певица ошеломила не только словами про Украину, но и внешним видом
Известная украинская певица и шоувумен Настя Каменских призналась, что Украина является "безумно талантливой" страной. Соответствующая видеозапись опубликована на странице "Все Всегда Везде" на странице в Instagram.
"Я очень давно, как и другая любая девочка, хотела попробовать себя в сольном плаванье. И я очень рада, что у меня такой крутой напарник, который меня поддержал и сказал "а давай попробуем. Ты там свои дела поделаешь, я свои", - сказала она.
Также Каменских рассказала, почему считает Украину "безумно талантливой" страной.
"Украина безумно талантливая страна. Безумно талантлива. В прошлом сезоне "X-фактора" было много талантливых людей. Но в этом году – это просто что-то невероятное. Честно", - подчеркнула она.
Обратим внимание, что певица также удивила своим откровенным нарядом.
Видео: Каменских рассказала о талантах в Украине (instagram.com/vsevsegdavezde)
Кстати, известная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, и часто выступает в России, отправилась в Юрмалу на музыкальный фестиваль советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву".
В Instagram Stories певица опубликовала видео репетиции, на котором она исполняет украиноязычную песню "Тримай". Также звезда показала, в каком виде предстала на церемонии открытия.
Каменских выбрала для мероприятия откровенный наряд. Звезда надела полупрозрачную черную блузку в красный и желтый "горошек", ультракороткие черные шорты, из-под который не трудно разглядеть ягодицы Каменских.
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