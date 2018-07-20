"Юбку забыла": Каменских поразила откровенным образом на фестивале (фото)

Певица выбрала для мероприятия яркий наряд
Известная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, и часто выступает в России, отправилась в Юрмалу на музыкальный фестиваль советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Об этом исполнительница рассказала на своей странице в соцсети Instagram, где поделилась закулисным снимком.
В Instagram Stories певица опубликовала видео репетиции, на котором она исполняет украиноязычную песню "Тримай". Также звезда показала, в каком виде предстала на церемонии открытия.
"It was awesome #laima rendezvous jūrmala 2018", - написала звезда.
Каменских выбрала для мероприятия откровенный наряд. Звезда надела полупрозрачную черную блузку в красный и желтый "горошек", ультракороткие черные шорты, из-под который не трудно разглядеть ягодицы Каменских.
Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Настя Каменских (instagram.com/starhit.ru)
Скриншот поста (instagram.com/kamenskux)
Снимок звезды прокомментировали в сети:
"Ты самая красивая".
"О! Тот самый образ "юбку забыла надеть".
"Ох уж эти женщины, иногда впадают в такие крайности".
"Фото плана "Сфоткай типо я сама крашусь".
"Ох уж эти губки".
"Бомбезная".
"Красавица".
"Обалденная".
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Ранее сообщалось, что украинские звезды засветились на фестивале Лаймы Вайкуле.
На открытии мероприятия Настя Каменских встретилась со скандальной Лолитой. Певицы обнимались.
Что вы не знали о NК? (видео: STYLER.rbc.ua)