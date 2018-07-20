"Юбку забыла": Каменских поразила откровенным образом на фестивале (фото)

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица выбрала для мероприятия яркий наряд

Известная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, и часто выступает в России, отправилась в Юрмалу на музыкальный фестиваль советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Об этом исполнительница рассказала на своей странице в соцсети Instagram, где поделилась закулисным снимком.

В Instagram Stories певица опубликовала видео репетиции, на котором она исполняет украиноязычную песню "Тримай". Также звезда показала, в каком виде предстала на церемонии открытия.

"It was awesome #laima rendezvous jūrmala 2018", - написала звезда.

Каменских выбрала для мероприятия откровенный наряд. Звезда надела полупрозрачную черную блузку в красный и желтый "горошек", ультракороткие черные шорты, из-под который не трудно разглядеть ягодицы Каменских.

Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских (instagram.com/starhit.ru)

Скриншот поста (instagram.com/kamenskux)

Снимок звезды прокомментировали в сети:

"Ты самая красивая".

"О! Тот самый образ "юбку забыла надеть".

"Ох уж эти женщины, иногда впадают в такие крайности".

"Фото плана "Сфоткай типо я сама крашусь".

"Ох уж эти губки".

"Бомбезная".

"Красавица".

"Обалденная".

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Ранее сообщалось, что украинские звезды засветились на фестивале Лаймы Вайкуле.

На открытии мероприятия Настя Каменских встретилась со скандальной Лолитой. Певицы обнимались.

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