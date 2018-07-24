Украинские звезды снова выступили в России (видео)

STYLER Звёзды 24.07.2018 - 22:05
Фото: Лобода (instagram.com/lobodaofficial) Фото: Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певицы засветились на музыкальном фестивале в Питере

Известные украинские певицы Ани Лорак, Светлана Лобода, София Ротару и Таисия Повалий выступили на ежегодном музыкальном фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга" в России. Фестиваль состоялся 21 и 22 июля в городе Санкт-Петербург.

Лобода появилась на сцене в ярком брючном костюме. Звезда исполнила такие песни, как "Твои глаза", "SuperStar" и другие.

А Ани Лорак выбрала для выступления черный комбинезон с пайетками. В частности певица спела свой новый хит – "Сумасшедшая".

Украинские звезды снова выступили в России (видео)

Скриншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

На сайте "Первого канала" указано, что на фестивале (из украинских артистов) выступали Светлана Лобода, Ани Лорак, София Ротару и Таисия Повалий.

Видео: Выступление Loboda (YouTube/BEST TV SHOWS)

Видео: Выступление  Ани Лорак (YouTube/Ани Лорак)

Видео: Выступление  Софии Ротару (YouTube/xatikonnov)

Украинские звезды снова выступили в России (видео)

Скриншот поста (instagram.com/tpovaliy_concert)

Украинские звезды снова выступили в России (видео)

Скриншот поста (instagram.com/rotaru_sofia)

Кстати, Каменских призналась в любви к запрещенной СБУ звезде

"Люблю Лолиту Милявскую", - написала над снимком Каменских и поставила тег на скандальную артистку.

На фото Каменских позирует вместе с Лолитой на музыкальном фестивале советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву", который прошел в Юрмале.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги:  Ани Лорак,  Светлана Лобода,  София Ротару,  Таисия Повалий