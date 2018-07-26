Український співак показав палкі кадри зі своїх "Дев'яти з половиною тижнів"

OLEYNIK знімає кліп "Любишь другого" (фото: прес-служба)

У мережі з'явився фрагмент майбутнього кліпу OLEYNIK на трек "Любишь другого"

Український співак OLEYNIK у своєму новому відео звернувся до своїх минулих відносин. Вони і сформували його світогляд.

"Чим ламати голову над перспективами відносин, проживай момент "тут і зараз" на всі сто, будь спонтанним. Допомагай рости тим, кого любиш, але не зливайся воєдино, втрачаючи себе. Не вимагай любові, як інфантил-егоїст, а поділися щирістю сам", - лаконічно підсумовує ідею майбутнього кліпу OLEYNIK.

OLEYNIK - Любиш іншого

З перших кадрів очевидно, що відео рясніє відвертими сценами з життя закоханої пари. В основі - історія миттєвого захоплення, яке залишає після себе нерозділене кохання і порожнечу, якщо ти втратив себе.

Назву треку, над саундом якого працював Sinegull Production, передбачає існування любовного трикутника. Однак зі слів режисерів Дениса Манохи і Максима Шелковнікова, відео буде наповнене символізмом і метафорами: тут не буде третього персонажа, а роль дівчини головного героя виконала українська модель Аня Пронічкіна.

"Цей прийом залишає глядачеві простір для роздумів", - каже артист.

Раніше популярна українська група DILEMMA випустила кліп на сингл "Майлав".