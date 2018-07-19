Український скрипаль-віртуоз поєднав велич і красу природи з музикою (відео)

Святослав Кондратів (фото: facebook.com/SviatoslavKondrativ)

Красиве і захоплююче відео музикант знімав в Греції

Відомий український скрипаль-віртуоз Святослав Кондратів, який знімає музичні відео на свої композиції в різних куточках світу, вирішив зняти новий кліп "Метеора" в Греції.

Зйомки проходили на двох природно-казкових локаціях. Цікаво, що Святослав сам знаходив ці місця, і кожне з них було небезпечніше попереднього.

Небезпека полягала в тому, що це не були спеціально обладнані оглядові майданчики, а вершини скель з різкими обривами і прірвами під ними глибиною до 800 м. На них крім того, що треба було забратися самому, необхідно було обережно підняти скрипку, а відеооператор повинен був піднімати апаратуру. А найголовніша складність для темпераментного Святослава була контролювати під час гри свої емоції і рухи, щоб не забутися і не зірватися вниз.

"Це місце має дуже романтичну назву - "ширяючі у повітрі". Нашою метою було показати велич і красу природи і поєднати її з музикою. Це головна ідея проекту #СвітОчимаСкрипаля. Сподіваюся, нам вдалося її передати", - коментує реліз Кондратів.

Святослав Кондратів - МЕТЕОРА

Відзначимо, що "Метеора" - це не тільки назва нового треку віртуоза. Таку ж назву матимуть другий альбом і Всеукраїнський концертний тур Святослава Кондратіва, старт якого запланований на вересень 2018 року.

Раніше Styler писав про те, що росіяни ставлять тисячі дизлайків під україномовними кліпами, які вибиваються в рейтингу YouTube. Це є новою формою гібридної війни Кремля проти України.

Відео: РБК-Україна