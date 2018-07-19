Украинский скрипач-виртуоз совместил величие и красоту природы с музыкой (видео)

Святослав Кондратив (фото: facebook.com/SviatoslavKondrativ)

Красивое и завораживающее видео музыкант снимал в Греции

Известный украинский скрипач-виртуоз Святослав Кондратив, который снимает музыкальные видео на свои композиции в различных уголках мира, решил снять новый клип "Метеора" в Греции.

Съемки проходили на двух природно-сказочных локациях. Интересно, что Святослав сам находил эти места, и каждое из них было опаснее предыдущего.

Опасность заключалась в том, что это не были специально оборудованные смотровые площадки, а вершины скал с резкими обрывами и пропастями под ними глубиной до 800 м. На них кроме того, что надо было забраться самому, необходимо было осторожно поднять скрипку, а видеооператор должен был поднимать аппаратуру. А самая главная сложность для темпераментного Святослава была контролировать во время игры свои эмоции и движения, чтобы не забыться и не сорваться вниз.

"Это место имеет очень романтичное название - "парящие в воздухе". Нашей целью было показать величие и красоту природы и совместить ее с музыкой. Это главная идея проекта #СвітОчимаСкрипаля. Надеюсь, нам удалось ее передать", - комментирует релиз Кондратив.

Святослав Кондратів - МЕТЕОРА

Отметим, что "Метеора" - это не только название нового трека виртуоза. Такое же название будут иметь второй альбом и Всеукраинский концертный тур Святослава Кондратива, старт которого запланирован на сентябрь 2018 года.

Ранее Styler писал о том, что россияне ставят тысячи дизлайков под украиноязычными клипами, которые выбиваются в рейтинге YouTube. Это является новой формой гибридной войны Кремля против Украины.

Видео: РБК-Украина