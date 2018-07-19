"Україна - це ми!" Діти заспівали українською на болгарському узбережжі

У Болгарії пройшов фестиваль "Україна - це ми!" (фото: прес-служба Катерини Бужинської)

Бужинська провела міжнародний пісенний конкурс в Болгарії

Відома українська артистка Катерина Бужинська втретє провела на болгарському узбережжі міжнародний конкурс пісні "Україна - це ми!", в якому взяли участь діти з усіх регіонів нашої країни.

"Наш конкурс – це не тільки неймовірне та незабутнє свято музики, кожна хвилина якого сповнене гордістю за наших талановитих дітей... Часто до мурашок і сліз радості! Це ще й наша миротворча, добра і світла творча місія. Мені близьке визначення, що мистецтво – це народна дипломатія, а значить, так я можу створювати позитивний імідж нашої країни світі, і роблю для цього все можливе і часто неможливе", - розповіла Бужинська, яка володіє титулом "Співаючого посла миру".

В Болгарії пройшов фестиваль "Україна - це ми!" (фото: прес-служба Катерини Бужинської)

Вперше в цьому році на конкурсі до пісенної традиції додалася кулінарна традиція: партнери вечора, українці, що відкрили в Болгарії мережу ресторанів, пекли короваї, найбільший з яких отримав назву "Коровай миру". Він став не тільки смачним смаколиком для хлопців і дівчат, які приїхали на фестиваль з різних куточків світу, але і символом єдності, дружби і миролюбства. Тому на прохання співачки разом помолитися за мир в Україні діти відгукнулися без роздумів.

В Болгарії пройшов фестиваль "Україна - це ми!" (фото: прес-служба Катерини Бужинської)

В Болгарії пройшов фестиваль "Україна - це ми!" (фото: прес-служба Катерини Бужинської)

"У цьому році поряд з собою я зібрала зіркове журі. В Болгарію з двома дітьми прилетіла актриса, телеведуча і молода мама Лілія Ребрик і її чоловік, хореограф-постановник міжнародних проектів Андрій Дикий, і я їм неймовірно вдячна за підтримку", - зазначила Бужинська.

Також в журі сиділи директор туристичної компанії Тетяна Гусейнова, президент міжнародного конкурсу-фестивалю мистецтв "Морська Перлина" Ангел Рангелов, власниця готелю Йорданка Янакієва і головний редактор одного з елітних європейських журналів Євгенія Стайловська.

В Болгарії пройшов фестиваль "Україна - це ми!" (фото: прес-служба Катерини Бужинської)

Перше місце на фестивалі виборола 11-річна Таїсія Стасюк, родом з сім'ї переселенців з Донецька, яка вразила журі виконанням пісні "Ми – Україна". Друге місце посіла Поліна Загной з піснею "Усміхнися мені", а третє розділили Катерина Ходос з композицією "Наша родина" і Поліна Златоволоса, яка виконала пісню "Дикі гуси". На конкурсі звучали фолк, сучасні хіти, кавер-версії і навіть авторський репертуар.

"У цьому році мене вразили авторською піснею "Радість" Віра і Ольга Богдай, мама і дочка, які приїхали з Львова в цей табір спеціально, щоб потрапити на наш конкурс", - зізналася Бужинська.

Святкову атмосферу вечора завершив сольний концерт Катерини, який діти з Німеччини та Італії, Іспанії та Польщі прийняли захоплено, навіть не розуміючи сенсу пісень, але закохавшись в красу української музики. Правда, була частина аудиторії, яка відпочивала в таборі не перший рік, і вже знає слова, тому пісню "Україна – це ми!" вони підспівували разом з Бужинською.

В Болгарії пройшов фестиваль "Україна - це ми!" (фото: прес-служба Катерини Бужинської)

Конкурс продовжить своє життя в наступному році: заявки на участь у міжнародному конкурсі вже залишили діти з Італії, Німеччини та Білорусі. Їх анітрохи не зупинила обов'язкова умова для участі – їм доведеться вивчити і співати пісні українською мовою.

Нагадаємо, ONUKA, Monatik та інші відомі українці взяли участь у зйомці "Зіркової абетки".

Відео: РБК-Україна