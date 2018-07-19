"Україна - це ми!" Дети запели по-украински на болгарском побережье

В Болгарии прошел фестиваль "Україна - це ми!" (фото: пресс-служба Катерины Бужинской)

Бужинская провела международный песенный конкурс в Болгарии

Известная украинская артистка Катерина Бужинская в третий раз провела на болгарском побережье международный конкурс песни "Україна - це ми!", в котором приняли участие дети со всех регионов нашей страны.

"Наш конкурс – это не только невероятный и незабываемый праздник музыки, каждая минута которого наполнена гордостью за наших талантливых детей… Часто до мурашек и слез радости! Это еще и наша миротворческая, добрая и светлая творческая миссия. Мне близко определение, что искусство – это народная дипломатия, а значит, так я могу создавать позитивный имидж нашей страны в мире, и делаю для этого все возможное и зачастую невозможное", - рассказала обладающая титулом "Поющего посла мира" Бужинская.

В Болгарии прошел фестиваль "Україна - це ми!" (фото: пресс-служба Катерины Бужинской)

Впервые в этом году на конкурсе к песенной традиции добавилась традиция кулинарная: партнеры вечера, украинцы, открывшие в Болгарии сеть ресторанов, испекли караваи, самый большой из которых получил название "Каравай мира". Он стал не только вкуснейшим лакомством для ребят, приехавших на фестиваль из разных уголков мира, но и символом единства, дружбы и миролюбия. Поэтому на просьбу певицы вместе помолиться за мир в Украине дети откликнулись без раздумий.

В Болгарии прошел фестиваль "Україна - це ми!" (фото: пресс-служба Катерины Бужинской)

В Болгарии прошел фестиваль "Україна - це ми!" (фото: пресс-служба Катерины Бужинской)

"В этом году рядом с собой я собрала звездное жюри. В Болгарию с двумя детьми прилетела актриса, телеведущая и молодая мама Лилия Ребрик и ее супруг, хореограф-постановщик международных проектов Андрей Дикий, и я им невероятно признательна за поддержку", - отметила Бужинская.

Также в жюри сидели директор туристической компании Татьяна Гусейнова, президент международного конкурса-фестиваля искусств "Морска Перла" Ангел Рангелов, владелица отеля Йорданка Янакиева и главный редактор одного из элитных европейских журналов Евгения Стайловская.

В Болгарии прошел фестиваль "Україна - це ми!" (фото: пресс-служба Катерины Бужинской)

Первое место на фестивале завоевала 11-летняя Таисия Стасюк, родом из семьи переселенцев из Донецка, которая поразила жюри исполнением песни "Ми – Україна". Второе место заняла Полина Загной с песней "Усміхнися мені", а третье разделили Катерина Ходос с композицией "Наша родина" и Полина Златоволосая, исполнившая песню "Дикі гуси". На конкурсе звучали фолк, современные хиты, кавер-версии и даже авторский репертуар.

"В этом году меня потрясли авторской песней "Радість" Вера и Ольга Богдай, мама и дочь, которые приехали из Львова в этот лагерь специально, чтобы попасть на наш конкурс", - призналась Бужинская.

Праздничную атмосферу вечера завершил сольный концерт Катерины, который дети из Германии и Италии, Испании и Польши приняли восторженно, даже не понимая смысла песен, но влюбившись в красоту украинской музыки. Правда, была часть аудитории, отдыхающая в лагере не первый год, и уже знающая слова, поэтому песню "Україна – це ми!" они подпевали вместе с Бужинской.

В Болгарии прошел фестиваль "Україна - це ми!" (фото: пресс-служба Катерины Бужинской)

Конкурс продолжит свою жизнь в следующем году: заявки на участие в международном конкурсе уже оставили дети из Италии, Германии и Беларуси. Их ничуть не остановило обязательное условие для участия – им придется выучить и петь песни на украинском языке.

Напомним, ONUKA, Monatik и другие известные украинцы приняли участие в съемке "Звездной азбуки".

Видео: РБК-Украина