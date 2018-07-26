Українська пісня 2018: названі всі учасники грандіозного проекту

У Львові відбудеться "Українська пісня" (facebook.com/uapisnya)

Концерт відбудеться напередодні двадцять сьомої річниці незалежності України

Національний телепроект "Українська пісня", який в цьому році відбудеться 18 серпня на "Арені Львів", оголосив імена всіх хедлайнерів. Так, на сцені проекту виступлять Олександр Пономарьов, Злата Огнєвіч, Sonya Kay, Артем Пивоваров, а також "Воплі Відоплясова", Ріаnобой, О.Torvald, Alyosha, MELOVIN, Tayanna, DILEMMA Kadnay, Ivan NAVI і польська група CHEMIA.

Афіша проекту (прес-служба)

Афіша проекту (прес-служба)

Разом з відомими артистами на сцену вийдуть і молоді виконавці і групи - десять переможців відбіркового туру, який тривав майже три місяці - з початку травня і до другої половини липня. Це LAUD, TOLO4NYI, PATSYKI Z FRANEKA, PANCHYSHYN, LUMIERE, JULINOZA, Anna PETRAsh, RULADA а також львівська група Secret Forest і київський співак Erômin.

JULINOZA - Riff

Erômin - Наш Час

Очікується, що концерт 18 серпня на "Арені Львів" відвідають 17-19 тис. глядачів.

"Головним завданням Національного проекту "Українська пісня" є створення потужного проекту з новим, сучасним українським обличчям, який стане головною музичною подією в Україні, а в подальшому набуде й міжнародного значення. Адже глобальна мета "Української пісні" - пошук, підтримка, популяризація та промоція україномовної музики як в Україні, так і у світі. Важливий момент: учасники із-за кордону ексклюзивно готують для виступу на "Арені Львів" пісню українською мовою", - розповідає генеральний продюсер проекту Тарас Курчик.

Раніше Koktebel Jazz Festival оголосив повну програму всіх чотирьох сцен.