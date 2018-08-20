"Українська пісня": у Львові відбувся грандіозний стадіонний проект (фото)

У Львові відбувся грандіозний стадіонний проект "Українська пісня" (фото: Руслан Литвин і Євген Кравс)

Erômin, JULINOZA, "Воплі Відоплясова", Ріаnобой, Злата Огневич, О.Torvald і інші "запалили" на "Арені Львів"

Напередодні 27-ої річниці Незалежності України Львів став епіцентром українського шоу-бізнесу - грандіозний Національний проект "Українська пісня" зібрав на стадіоні "Арена Львів" три десятка найкращих українських артистів: "Воплі Відоплясова", Ріаnобой, Олександр Пономарьов, Злата Огневич, О.Torvald, Alyosha, MELOVIN, JULINOZA, Tayanna Kadnay, Павло Табаков, Erômin, Ivan NAVI, PATSYKI Z FRANEKA і багато інших.

У Львові відбувся грандіозний стадіонний проект "Українська пісня" (фото: Руслан Литвин і Євген Кравс)

У Львові відбувся грандіозний стадіонний проект "Українська пісня" (фото: Руслан Литвин і Євген Кравс)

У Львові відбувся грандіозний стадіонний проект "Українська пісня" (фото: Руслан Литвин і Євген Кравс)

У Львові відбувся грандіозний стадіонний проект "Українська пісня" (фото: Руслан Литвин і Євген Кравс)

Іноземними хедлайнерами семигодинного музичного дійства стала відома польська рок-група CHEMIA, засновником і гітаристом якої є колишній керівник "Укрзалізниці" Войцех Бальчун.

До речі, спеціально і ексклюзивно для проекту поляки підготували і виконали одну пісню українською мовою - "Герой".

У Львові відбувся грандіозний стадіонний проект "Українська пісня" (фото: Руслан Литвин і Євген Кравс)

ЗМІ вже охрестили "Українську пісню" "українським Євробаченням". Масштабність пісенного шоу вражала: ширина сцени становила 52 метри, 270 кв м екранів, для яких були підготовлені оригінальні візуалізація та комп'ютерна графіка. Концерт на "Арені Львів" зібрав понад 13 тис. глядачів.

У Львові відбувся грандіозний стадіонний проект "Українська пісня" (фото: Руслан Литвин і Євген Кравс)

Зазначимо, що вже відома дата наступного Національного проекту "Українська пісня" - 17 серпня 2019 року.

JULINOZA

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