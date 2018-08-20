"Українська пісня": во Львове состоялся грандиозный стадионный проект (фото)

Во Львове состоялся грандиозный стадионный проект "Українська пісня" (фото: Руслан Литвин и Евгений Кравс)

Erômin, JULINOZA, "Воплі Відоплясова", Pianoбой, Злата Огневич, О.Torvald и другие "зажгли" на "Арене Львов"

Накануне 27-ой годовщины Независимости Украины Львов стал эпицентром украинского шоу-бизнеса - грандиозный Национальный проект "Українська пісня" собрал на стадионе "Арена Львов" три десятка лучших украинских артистов: "Воплі Відоплясова", Pianoбой, Александр Пономарев, Злата Огневич, О.Torvald, Alyosha, MELOVIN, JULINOZA, Tayanna, Kadnay, Павел Табаков, Erômin, Ivan NAVI, PATSYKI Z FRANEKA и многие другие.

Во Львове состоялся грандиозный стадионный проект "Українська пісня" (фото: Руслан Литвин и Евгений Кравс)

Во Львове состоялся грандиозный стадионный проект "Українська пісня" (фото: Руслан Литвин и Евгений Кравс)

Во Львове состоялся грандиозный стадионный проект "Українська пісня" (фото: Руслан Литвин и Евгений Кравс)

Во Львове состоялся грандиозный стадионный проект "Українська пісня" (фото: Руслан Литвин и Евгений Кравс)

Иностранными хедлайнерами семичасового музыкального действа стала известная польская рок-группа CHEMIA, основателем и гитаристом которой является бывший руководитель "Укрзализныци" Войцех Бальчун.

К слову, специально и эксклюзивно для проекта поляки подготовили и исполнили одну песню на украинском языке - "Герой".

Во Львове состоялся грандиозный стадионный проект "Українська пісня" (фото: Руслан Литвин и Евгений Кравс)

СМИ уже окрестили "Українську пісню" "украинским Евровидением". Масштабность песенного шоу впечатляла: ширина сцены составляла 52 метра, 270 кв м экранов, для которых были подготовлены оригинальные визуализация и компьютерная графика. Концерт на "Арене Львов" собрал более 13 тыс. зрителей.

Во Львове состоялся грандиозный стадионный проект "Українська пісня" (фото: Руслан Литвин и Евгений Кравс)

Отметим, что уже известна дата следующего Национального проекта "Українська пісня" - 17 августа 2019 года.

JULINOZA

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