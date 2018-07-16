Помер відомий британський письменник

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Письменник пішов з життя на 95-му році

У Великобританії, в графстві Норфолк, помер відомий дитячий письменник Клайв Кінг. Автору було 64 роки. Про смерть письменника повідомили у видавництві Penguin.

"Нам сумно чути про смерть Клайва Кінга, автора популярних дитячих книг, в тому числі "Стіга зі звалища". Ми відчуваємо, що нам випала велика честь, і ми горді тим, що могли видавати його книжки", - зазначили у видавництві.

Фото: Клайв Кінг (ourdailyread.com)

Скріншот поста (twitter.com/penguinukbooks)

Клайв Кінг народився в 1924 році в Річмонді. У 1943 році закінчив Кембріджський університет. Письменник став відомий завдяки роману "Стіг зі звалища" про печерну людину, яка живе на дні старого кар'єра поряд із звичайною сім'єю. Роман був включений в шкільну програму Великобританії і екранізований в міні-серіал, який з'явився на екранах в 2002 році.

Перша книга автора - "Hamid of Aleppo", була опублікована в 1958 році.

За даними видання The Sun, у Кінга залишилися дружина і троє дітей. Сім'я письменника попросила дотримуватися їх особистих кордонів.

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