Умер известный британский писатель

Писатель ушел из жизни на 95-м году
В Великобритании, в графстве Норфолк, умер известный детский писатель Клайв Кинг. Автору было 64 года. О смерти писателя сообщили в издательстве Penguin.
"Нам грустно слышать о смерти Клайва Кинга, автора популярных детских книг, в том числе "Стига со свалки". Мы чувствуем, что нам выпала большая честь и мы горды тем, что могли издавать его книги", - отметили в издательстве.
Фото: Клайв Кинг (ourdailyread.com)
Скриншот поста (twitter.com/penguinukbooks)
Клайв Кинг родился в 1924 году в Ричмонде. В 1943 году окончил Кембриджский университет. Писатель стал известен благодаря роману "Стиг со свалки" о пещерном человеке, который живет на дне старого карьера рядом с обычной семьей. Роман был включен в школьную программу Великобритании и экранизирован в мини-сериал, который появился на экранах в 2002 году.
Первая книга автора - "Hamid of Aleppo", была опубликована в 1958 году.
По данным издания The Sun, у Кинга остались жена и трое детей. Семья писателя попросила соблюдать их личные границы.
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