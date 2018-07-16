Умер известный британский писатель

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Писатель ушел из жизни на 95-м году

В Великобритании, в графстве Норфолк, умер известный детский писатель Клайв Кинг. Автору было 64 года. О смерти писателя сообщили в издательстве Penguin.

"Нам грустно слышать о смерти Клайва Кинга, автора популярных детских книг, в том числе "Стига со свалки". Мы чувствуем, что нам выпала большая честь и мы горды тем, что могли издавать его книги", - отметили в издательстве.

Фото: Клайв Кинг (ourdailyread.com)

Скриншот поста (twitter.com/penguinukbooks)

Клайв Кинг родился в 1924 году в Ричмонде. В 1943 году окончил Кембриджский университет. Писатель стал известен благодаря роману "Стиг со свалки" о пещерном человеке, который живет на дне старого карьера рядом с обычной семьей. Роман был включен в школьную программу Великобритании и экранизирован в мини-сериал, который появился на экранах в 2002 году.

Первая книга автора - "Hamid of Aleppo", была опубликована в 1958 году.

По данным издания The Sun, у Кинга остались жена и трое детей. Семья писателя попросила соблюдать их личные границы.

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