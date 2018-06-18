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Помер відомий голлівудський кінопродюсер (фото)

STYLERЗірки        18.06.2018 - 10:20
Фото: pixabay.com/41330
Фото: pixabay.com/41330

Продюсер пішов з життя на 93-му році

В США 16 червня помер відомий американський кінопродюсер Мартін Брегман. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на вдову Брегмана Кароліну.

Кінопродюсер пішов з життя на 93 році через крововилив у мозок.

Смерть Брегмана пізніше підтвердив його син Майкл. Він розповів, що Брегман помер у лікарні, куди його доставили вночі. За словами Майкла, батько відійшов "швидко і спокійно".

Поряд з Брегманом були дружина і діти - Майкл, Кріс і Марісса.

Фото: Мартін Брегман (twitter.com/pagesix)

Мартін Брегман народився 18 травня 1931 року в Нью-Йорку. Його кар'єра в кіно починалася з роботи комерційним директором та імпресаріо у таких відомих акторів, як Барбра Стрейзанд, Алан Алда, Бетті Мідлер, Майкл Дуглас і Вуді Аллен. Брегман набрався досвіду, став досить відомим у колі кінематографістів, і почав кар'єру кінопродюсера.

Він продюсував фільми "Обличчя зі шрамом", "Серпіко", "Шлях Карліто", "Собачий полудень" та інші.

Раніше повідомлялося про смерті культового радянського піаніста і диригента.

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Теги: смерть, Голлівуд, умер, продюсер
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