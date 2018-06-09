Помер культовий радянський актор, зірка "Сибіріади"

Актор грав на сцені більше 50 років

У суботу, 9 червня, в одній з московських лікарень після нетривалої хвороби помер зірка культових фільмів Ігор Охлупін. Про це повідомляє прес-служба театру імені Маяковського Facebook.

"Зі скорботою повідомляємо, що сьогодні помер народний артист РРФСР Ігор Охлупін. Ігор Леонідович помер у лікарні після нетривалої хвороби на 80-му році життя. Ми приносимо співчуття всім рідним і близьким артиста. Для всіх Маяковців це непоправна втрата", - йдеться в повідомленні.

Фото: Ігор Охлупін (facebook.com/t.mayakovskogo)

Слід уточнити, що народився актор 17 вересня 1938 року, а в 1960 році він закінчив Вище театральне училище ім. Б. Щукіна і в тому ж році був прийнятий в трупу Театру ім. В. Маяковського, на сцені якого зіграв кілька десятків ролей. В ньому він виступав більше 50 років.

У 1988-му році Охлупін отримав звання народного артиста РРФСР, а серед найвідоміших його ролей – Сергій Серьогін в "Іркутській історії"; Ераст Громілов в "Таланти і шанувальники"; Тригорін в чеховській "Чайці".

Найкращими ролями Охлупіна є Морозко у виставі Марка Захарова "Розгром" та Філіпп Соломін в "Сибіріаді" Андрія Кончаловського.

Фото: скріншот поста (facebook.com/t.mayakovskogo)

Нагадаємо, в Москві на 56-му році життя помер відомий радянський і російський актор Ігор Лях, відомий багатьом по ролі Льоньки у фільмі "Любов і голуби". Про його смерть повідомив актор МХАТ імені Горького Дмитро Коваленко.

Інформацію про смерть актора підтвердила актриса Московського академічного театру сатири Лариса Бравицька.

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