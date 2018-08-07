Помер учасник групи "Кіно": художник, музикант і актор

Андрій Крісанов (в центрі) (фото: joannastingray.com)

Андрій Крісанов помер на 53-му році життя

Помер Андрій Крісанов - відомий радянський художник, музикант і актор, екс-учасник культової рок-групи "Кіно". Про це пишуть російські ЗМІ.

Наголошується, що Крісанов покинув цей світ на 53-му році життя. Його серце перестало битися в ніч на вівторок, 7 серпня.

Андрій Крісанов (зліва) (фото: joannastingray.com)

Про смерть Андрія повідомив один із засновників "Кіно" Андрій Рибін. А особисто знавший покійного Сергій "Африка" Бугайов назвав причину смерті свого колеги.

"Причиною смерті Андрія Крісанова стало онкологічне захворювання", - сказав він в інтерв'ю одному виданню.

За його словами, останнім часом художник дуже сильно хворів, це була тривала хвороба.

Він також додав, що Крісанов вніс великий внесок у творчість групи "Кіно". Крім того, що Крісанов у другій половині 1980-х років був сесійним музикантом групи Віктора Цоя, де грав на бас-гітарі, він оформив обкладинку до альбому "Група крові", а також знявся у фільмах "Асса" і "Останній герой".

Андрій Крісанов (фото: joannastingray.com)

Також Крісанов входив до складу рок-секції ансамблю Сергія Курьохіна "Поп-механіка", брав участь у записі кількох композицій спільного експериментального проекту музикантів групи "Кіно" та проекту Валерія Алахова й Ігоря Веричева "Нові Композитори" - "Start".

Був членом творчої групи "Нові Художники" і художником галереї Ultramarine Art Gallery. У 1986 році поряд з іншими ленінградськими художниками і музикантами отримав у подарунок від Енді Уорхола банку томатного супу "Кемпбелл" з автографом.

Нагадаємо, що 6 серпня помер відомий актор, режисер-постановник київського Театру на Подолі Ігор Славинський.