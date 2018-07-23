Померла зірка "Санта-Барбари"

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Елмарі Вендел, яка зіграла в декількох серіалах, померла

Померла актриса Елмарі Вендел, якій було 89 років. Про це повідомляє Daily Mail.

Інформацію про смерть зірки, підтвердила її дочка Джей Сі Вендел. Причини смерті не називаються.

Фото: Елмарі Вендел (facebook com elmarie)wendel1)

Елмарі Вендел відома за ситкому "Третя планета від Сонця", який розповідає про групу інопланетян-дослідників. Вони прибули на Землю, щоб спостерігати за людьми. У комедійному серіалі актриса зіграла роль харизматичної арендодательницы сім'ї Соломон — місіс Меймі Дубчек. Серіал виходив з 1996 по 2001 рік на каналі NBC.

Крім цього актриса зіграла епізодичні ролі в таких серіалах, як "Лицар доріг", "Санта-Барбара", "Вона написала вбивство" та в інших.

Вендел також озвучила кількох персонажів у постапокаліптичній відеогрі Fallout 4.

Фото: Елмарі Вендел gettyimages.co.uk

Раніше повідомлялося, що померла перша дружина Володимира Висоцького.

В Нижньому Тагілі Свердловської області померла радянська і російська актриса, народна артистка Росії, перша дружина барда Володимира Висоцького, Іза Висоцька (за першим шлюбом Жукова, в дівоцтві - Ізольда Мєшкова). Художник був 81 рік.

Іза Висоцька народилася 22 січня 1937 року в місті Горький, який тепер називається Нижній Новгород. У 1958 році закінчила Школу-студію МХАТ. Деякий період свого життя Іза Висоцька провела в Києві. Тут вона працювала в Національному академічному театрі російської драми ім. Лесі Українки.

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