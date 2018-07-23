Умерла звезда "Санта-Барбары"

Фото: pixabay

Элмари Вендел, сыгравшая в нескольких сериалах, умерла

Умерла актриса Элмари Вендел, которой было 89 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Информацию о смерти звезды подтвердила ее дочь Джей Си Вендел. Причины смерти не называются.

Фото: Элмари Вендел (facebook com elmarie)wendel1)

Элмари Вендел известная по ситкому "Третья планета от Солнца", который рассказывает о группе инопланетян-исследователей. Они прибыли на Землю, чтобы наблюдать за людьми. В комедийном сериале актриса сыграла роль харизматичной арендодательницы семьи Соломон — миссис Мэйми Дубчек. Сериал выходил с 1996 по 2001 год на канале NBC.

Помимо этого актриса сыграла эпизодические роли в таких сериалах, как "Рыцарь дорог", "Санта-Барбара", "Она написала убийство" и в других.

Вендел также озвучила нескольких персонажей в постапокалиптической видеоигре Fallout 4.

Фото: Элмари Вендел gettyimages.co.uk

Ранее сообщалось, что умерла первая жена Владимира Высоцкого.

В Нижнем Тагиле Свердловской области умерла советская и российская актриса, народная артистка России, первая супруга барда Владимира Высоцкого, Иза Высоцкая (по первому браку Жукова, в девичестве - Изольда Мешкова). Артистке был 81 год.

Иза Высоцкая родилась 22 января 1937 года в городе Горький, который теперь называется Нижний Новгород. В 1958 году окончила Школу-студию МХАТ. Некоторый период своей жизни Иза Высоцкая провела в Киеве. Здесь она работала в в Национальном академическом театре русской драмы им. Леси Украинки.

Герои, погибшие в июне 2018