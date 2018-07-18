Унікальне створіння: Дмитро Комаров похвалився новим другом

Фото: Дмитро Комаров (РБК-Україна)

Сестра Дмитра попросила привезти їй такого друга

Відомий телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров розвеселив фанатів фотографією зі своїм новим другом. Знімок Комаров опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Ведучий тревел-шоу "Світ навиворіт", який нещодавно вирушив у подорож по Бразилії, сфотографувався зі своїм новим другом – забавним лінивцем.

На знімку телеведучий зобразив посмішку, а лінивець тим часом потягнувся своєю пазуристою лапою до камери, якою їх знімали.

"Мімімі. Новий дружбан. Лінивець. Унікальна істота - добродушна, довірлива і абсолютно нешкідлива. Спить 15-16 годин на день, зависнувши на дереві в дивній позі. Ще 8 годин не спить, але все одно висить. На тому ж дереві. Приблизно в тій же позі. Жує листочки. Свою назву повністю виправдовує. P. S. Коли бачить себе в екрані під час селфи - тягнеться лапою до телефону, дряпає його", - так підписав фотографію Дмитро Комаров.

Скріншот фото (instagram.com/komarovmir)

Шанувальники прийшли в захват від нової фотографії мандрівника і зазначили, що Дмитро і лінивець чимось схожі між собою.

"Забавний. Дійсно, як дружбани", "А ви схожі", - написали шанувальники.

Скріншот коментарів (instagram.com/komarovmir)

"Дякую за позитивні емоції. Дивлячись на фото, отримуєш частку добра", "Прикольний який", - хвалять фотографію фанати.

Скріншот коментарів (instagram.com/komarovmir)

"Той момент, коли ідеально вийшли на фото обидва", "Який класний! А як позує. Як ніби він селфи робить кожен день", - написали передплатники.

Скріншот коментарів (instagram.com/komarovmir)

Крім того, сестра Дмитра, арт-директор мережі салонів Kika-style Ангеліна Комарова попросила брата привезти цього лінивця їй.

"Привези мені його", - написала Ангеліна Комарова.

Скріншот коментарів (instagram.com/komarovmir)

Але Комарів відпарирував, що у неї вже є кішка.

" Комарова Ангеліна, у тебе є кішка!" - відповів Дмитро.

Скріншот коментарів (instagram.com/komarovmir)

До речі, ведучий "Світу навиворіт" Дмитро Комаров розповів, у чому сенс життя.

Відео: STYLER.rbc.ua