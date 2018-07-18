Унікальне створіння: Дмитро Комаров похвалився новим другом

Сестра Дмитра попросила привезти їй такого друга
Відомий телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров розвеселив фанатів фотографією зі своїм новим другом. Знімок Комаров опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Ведучий тревел-шоу "Світ навиворіт", який нещодавно вирушив у подорож по Бразилії, сфотографувався зі своїм новим другом – забавним лінивцем.
На знімку телеведучий зобразив посмішку, а лінивець тим часом потягнувся своєю пазуристою лапою до камери, якою їх знімали.
"Мімімі. Новий дружбан. Лінивець. Унікальна істота - добродушна, довірлива і абсолютно нешкідлива. Спить 15-16 годин на день, зависнувши на дереві в дивній позі. Ще 8 годин не спить, але все одно висить. На тому ж дереві. Приблизно в тій же позі. Жує листочки. Свою назву повністю виправдовує. P. S. Коли бачить себе в екрані під час селфи - тягнеться лапою до телефону, дряпає його", - так підписав фотографію Дмитро Комаров.
Скріншот фото (instagram.com/komarovmir)
Шанувальники прийшли в захват від нової фотографії мандрівника і зазначили, що Дмитро і лінивець чимось схожі між собою.
"Забавний. Дійсно, як дружбани", "А ви схожі", - написали шанувальники.
Скріншот коментарів (instagram.com/komarovmir)
"Дякую за позитивні емоції. Дивлячись на фото, отримуєш частку добра", "Прикольний який", - хвалять фотографію фанати.
Скріншот коментарів (instagram.com/komarovmir)
"Той момент, коли ідеально вийшли на фото обидва", "Який класний! А як позує. Як ніби він селфи робить кожен день", - написали передплатники.
Скріншот коментарів (instagram.com/komarovmir)
Крім того, сестра Дмитра, арт-директор мережі салонів Kika-style Ангеліна Комарова попросила брата привезти цього лінивця їй.
"Привези мені його", - написала Ангеліна Комарова.
Скріншот коментарів (instagram.com/komarovmir)
Але Комарів відпарирував, що у неї вже є кішка.
" Комарова Ангеліна, у тебе є кішка!" - відповів Дмитро.
Скріншот коментарів (instagram.com/komarovmir)
До речі, ведучий "Світу навиворіт" Дмитро Комаров розповів, у чому сенс життя.
Відео: STYLER.rbc.ua