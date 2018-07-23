"Управляй мной": Даша Астаф'єва надихнула мережу живим виконанням чуттєвої пісні

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Астаф'єва показала процес запису пісні у студії

Поп-співачка Даша Астаф'єва приємно здивувала своїх шанувальників, опублікувавши в мережі instagram коротке відео запису своєї пісні. При цьому чуттєву композицію "Управляй мной" Астаф'єва виконує наживо – без хорового співу, ретуші і будь-якої допомоги.

При цьому слід зазначити, що прем'єра пісні "Управляй мной" відбулася ще в листопаді 2015 року. Музику і слова записав Роман Бабенко. Цією композицією Даша досить часто балує своїх слухачів під час персональних виступів.

"Пісня, яку знають напам'ять сусіди зверху і знизу. Раніше я співала лише в душі, тепер тиша і наші вправи - мої друзі", - підписала коротке відео Астаф'єва. Співачка також зазначила, що активно займається з викладачем вокалу.

Публікація від Дарія Астаф'єва (@da_astafieva) 22 Лип 2018 в 3:13 PDT

Живе виконання пісні Даші Астаф'євої (відео: instagram.com/da_astafieva)

Слова пісні, які виконує Даша:

"Теперь я понимаю, не все о тебе знаю.

И в такт не попадаю, срывает одежду.

Любовь кричит, кто вы?

Рабы мои, клоны.

Как дети мне дороги, где же вы, кто вы?

Я сама не понимаю куда, привела меня дружба с тобой.

Если хочешь управляй, мной.

В моем сердце сколько хочешь, столько гости.

Я готова быть твоей судьбой.

Частью тебя или даже вдохом последним.

Если хочешь управляй, мной.

Сколько надо поцелуев, столько возьми.

Одержима я одной мечтой.

Жить в середине тебя".

Шанувальники співачки прийшли в захват від виконання цієї композиції наживо.

"Як же гарно ви співаєте, не втомлююся захоплюватися", - пише nastassia.bezrukava.

"Дуже чуттєво, я навіть не чула цю пісню раніше", - зізнається inphoto_veritas.

"У мене мурашки по усьому тілу пробігли", - захоплюється buangel4ik.

"Прекрасна! Шикарна! Душа з тобою співає, Даша", - пише keren.great.

"Ой, обожнюю цю пісню, дуже гарна, одна з моїх улюблених", - коментує lapulya_ya.

Скріншот коментарів: instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва – Управляй мной (відео: youtube/mamamusic)

Різна Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, раніше Астаф'єва дуже самокритично прокоментувала свою зовнішність. Також українська співачка відверто зізналася, що вже мріє приміряти образ нареченої і завести сім'ю.

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