Почути українське: 10 найкращих пісень і кліпів липня

Колаж РБК-Україна

Styler зібрав для вас самі "гарячі" треки і кліпи липня від українських виконавців

Українські музиканти навіть в розпал літа сидять на жарких студіях, працюючи над новими не менш жаркими піснями. В результаті виходить дуже цікавий і, головне, якісний і свіжий продукт.

Довгоочікувана новинка від THE HARDKISS, свіжий міні-альбом від молодих киян Aliens Love The Ocean, перший кліп про кохання від Morphine Suffering і багато іншого - в топі музичних новинок липня від Styler.

THE HARDKISS - "Free Me"

THE HARDKISS готуються до великого сольного концерту в Палаці спорту, який відбудеться в жовтні. Але Юля Саніна не дає нудьгувати шанувальникам якісної української музики.

THE HARDKISS - Free Me

MOONK - "Шум Води"

Дебютний сингл проекту MOONK, одноосібним засновником і учасником якого є Андрій Савдєєв.

MOONK - Шум Води

Morphine Suffering - "Сам"

Після дворічного творчої перерви одна з найпотужніших українських метал-груп повернулася з новим матеріалом.

Morphine Suffering - Сам

Gaitana - "Te Amo"

Легка і одночасно наповнена глибоким змістом композиція, в якій вдало поєднуються запальні ритми, лірика і розуміння того, що всіх нас об'єднує любов.

Gaitana - Te Amo

Folknery - "Сальвія"

Група, відома своїми велотурами по світу, побувала на Кіпрі, де знайшла унікальні локації для відео.

Folknery - Сальвія

Aliens Love The Ocean - "Aliens Love The Ocean"

Фанк, поп, пост-рок, лаунж і ще щось ніжне, світле, сумне, щось, що не вписується в жанрові рамки і стилістичні обмеження - це все в альбомі цієї молодої київської групи.

Aliens Love The Ocean - Aliens Love The Ocean

Гордій Старух - "Видихай"

Легкість і позитив у новій пісні львівського генія.

Гордій Старух - Видихай

Incomer - "Sensuality"

Цікавою родзинкою релізу є той факт, що ця композиція є англомовною версією попереднього синглу львів'ян "Кароока", однак має відмінну від оригіналу музичну структуру.

Incomer - Sensuality

Incomer - Кароока

Ульмо Три - "Рідні в ритмі"

Новий реліз одного з найцікавіших інді-колективів не тільки столиці, а й усієї країни!

Ульмо Три - Рідні в ритмі

Michael Novel - "One That I Need"

Michael Novel - це еклектика вокально-инстурментального жанру і західної манери звучання популярної музики.

Michael Novel - One That I Need

