Почути українське: 10 найкращих пісень і кліпів липня

Styler зібрав для вас самі "гарячі" треки і кліпи липня від українських виконавців
Українські музиканти навіть в розпал літа сидять на жарких студіях, працюючи над новими не менш жаркими піснями. В результаті виходить дуже цікавий і, головне, якісний і свіжий продукт.
Довгоочікувана новинка від THE HARDKISS, свіжий міні-альбом від молодих киян Aliens Love The Ocean, перший кліп про кохання від Morphine Suffering і багато іншого - в топі музичних новинок липня від Styler.
THE HARDKISS - "Free Me"
THE HARDKISS готуються до великого сольного концерту в Палаці спорту, який відбудеться в жовтні. Але Юля Саніна не дає нудьгувати шанувальникам якісної української музики.
THE HARDKISS - Free Me
MOONK - "Шум Води"
Дебютний сингл проекту MOONK, одноосібним засновником і учасником якого є Андрій Савдєєв.
MOONK - Шум Води
Morphine Suffering - "Сам"
Після дворічного творчої перерви одна з найпотужніших українських метал-груп повернулася з новим матеріалом.
Morphine Suffering - Сам
Gaitana - "Te Amo"
Легка і одночасно наповнена глибоким змістом композиція, в якій вдало поєднуються запальні ритми, лірика і розуміння того, що всіх нас об'єднує любов.
Gaitana - Te Amo
Folknery - "Сальвія"
Група, відома своїми велотурами по світу, побувала на Кіпрі, де знайшла унікальні локації для відео.
Folknery - Сальвія
Aliens Love The Ocean - "Aliens Love The Ocean"
Фанк, поп, пост-рок, лаунж і ще щось ніжне, світле, сумне, щось, що не вписується в жанрові рамки і стилістичні обмеження - це все в альбомі цієї молодої київської групи.
Aliens Love The Ocean - Aliens Love The Ocean
Гордій Старух - "Видихай"
Легкість і позитив у новій пісні львівського генія.
Гордій Старух - Видихай
Incomer - "Sensuality"
Цікавою родзинкою релізу є той факт, що ця композиція є англомовною версією попереднього синглу львів'ян "Кароока", однак має відмінну від оригіналу музичну структуру.
Incomer - Sensuality
Incomer - Кароока
Ульмо Три - "Рідні в ритмі"
Новий реліз одного з найцікавіших інді-колективів не тільки столиці, а й усієї країни!
Ульмо Три - Рідні в ритмі
Michael Novel - "One That I Need"
Michael Novel - це еклектика вокально-инстурментального жанру і західної манери звучання популярної музики.
Michael Novel - One That I Need
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