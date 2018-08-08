Услышать украинское: 10 лучших песен и клипов июля

Styler собрал для вас самые "жаркие" треки и клипы июля от украинских исполнителей
Украинские музыканты даже в разгар лета сидят на жарких студиях, работая над новыми не менее жаркими песнями. В результате получается очень интересный и, главное, качественный и свежий продукт.
Долгожданная новинка от THE HARDKISS, свежий мини-альбом от молодых киевлян Aliens Love The Ocean, первый клип о любви от Morphine Suffering и многое другое - в топе музыкальных новинок июля от Styler.
THE HARDKISS - "Free Me"
THE HARDKISS готовятся к большому сольному концерту в Дворце спорта, который состоится в октябре. Но Юля Санина не дает скучать поклонникам качественной украинской музыки.
THE HARDKISS - Free Me
MOONK - "Шум Води"
Дебютный сингл проекта MOONK, основателем и единоличным участником которого является Андрей Савдеев.
MOONK - Шум Води
Morphine Suffering - "Сам"
После двухлетнего творческого перерыва одна из самых мощных украинских метал-групп вернулась с новым материалом.
Morphine Suffering - Сам
Gaitana - "Te Amo"
Легкая и одновременно наполненная глубоким смыслом композиция, в которой удачно сочетаются зажигательные ритмы, лирика и понимание того, что всех нас объединяет любовь.
Gaitana - Te Amo
Folknery - "Сальвія"
Группа, известная своими велотурами по миру, побывала на Кипре, где нашла уникальные локации для видео.
Folknery - Сальвія
Aliens Love The Ocean - "Aliens Love The Ocean"
Фанк, поп, пост-рок, лаунж и еще что-то нежное, светлое, печальное, что-то, что не вписывается в жанровые рамки и стилистические ограничения - это все в альбоме этой молодой киевской группы.
Aliens Love The Ocean - Aliens Love The Ocean
Гордій Старух - "Видихай"
Легкость и позитив в новой песне львовского гения.
Гордій Старух - Видихай
Incomer - "Sensuality"
Интересной изюминкой релиза является тот факт, что эта композиция является англоязычной версией предыдущего сингла львовян "Кароока", однако имеет отличную от оригинала музыкальную структуру.
Incomer - Sensuality
Incomer - Кароока
Ульмо Три - "Рідні в ритмі"
Новый релиз одного из самых интересных инди-коллективов не только столицы, но и всей страны!
Ульмо Три - Рідні в ритмі
Michael Novel - "One That I Need"
Michael Novel - это эклектика вокально-инстурментального жанра и западной манеры звучания популярной музыки.
Michael Novel - One That I Need
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