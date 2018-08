Услышать украинское: 10 лучших песен и клипов июля

Коллаж РБК-Украина

Styler собрал для вас самые "жаркие" треки и клипы июля от украинских исполнителей

Украинские музыканты даже в разгар лета сидят на жарких студиях, работая над новыми не менее жаркими песнями. В результате получается очень интересный и, главное, качественный и свежий продукт.

Долгожданная новинка от THE HARDKISS, свежий мини-альбом от молодых киевлян Aliens Love The Ocean, первый клип о любви от Morphine Suffering и многое другое - в топе музыкальных новинок июля от Styler.

THE HARDKISS - "Free Me"

THE HARDKISS готовятся к большому сольному концерту в Дворце спорта, который состоится в октябре. Но Юля Санина не дает скучать поклонникам качественной украинской музыки.

THE HARDKISS - Free Me

MOONK - "Шум Води"

Дебютный сингл проекта MOONK, основателем и единоличным участником которого является Андрей Савдеев.

MOONK - Шум Води

Morphine Suffering - "Сам"

После двухлетнего творческого перерыва одна из самых мощных украинских метал-групп вернулась с новым материалом.

Morphine Suffering - Сам

Gaitana - "Te Amo"

Легкая и одновременно наполненная глубоким смыслом композиция, в которой удачно сочетаются зажигательные ритмы, лирика и понимание того, что всех нас объединяет любовь.

Gaitana - Te Amo

Folknery - "Сальвія"

Группа, известная своими велотурами по миру, побывала на Кипре, где нашла уникальные локации для видео.

Folknery - Сальвія

Aliens Love The Ocean - "Aliens Love The Ocean"

Фанк, поп, пост-рок, лаунж и еще что-то нежное, светлое, печальное, что-то, что не вписывается в жанровые рамки и стилистические ограничения - это все в альбоме этой молодой киевской группы.

Aliens Love The Ocean - Aliens Love The Ocean

Гордій Старух - "Видихай"

Легкость и позитив в новой песне львовского гения.

Гордій Старух - Видихай

Incomer - "Sensuality"

Интересной изюминкой релиза является тот факт, что эта композиция является англоязычной версией предыдущего сингла львовян "Кароока", однако имеет отличную от оригинала музыкальную структуру.

Incomer - Sensuality

Incomer - Кароока

Ульмо Три - "Рідні в ритмі"

Новый релиз одного из самых интересных инди-коллективов не только столицы, но и всей страны!

Ульмо Три - Рідні в ритмі

Michael Novel - "One That I Need"

Michael Novel - это эклектика вокально-инстурментального жанра и западной манеры звучания популярной музыки.

Michael Novel - One That I Need

