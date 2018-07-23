"Втомилася бути сильною": Анна Седокова не змогла виїхати з Києва і розплакалася (фото)

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка не потрапила на поїзд

Відома українська співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Седокова, яка живе в Росії, не змогла потрапити на потяг з Києва до Москви. Про це зірка розповіла на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Це я. За дві години до того, як не потрапила в свій потяг. Справу була сьогодні і передбачалося, що останній пост буде викладений вже під заколисуючий стукіт коліс поїзда, але ні. Справа в тому, що квиток, куплений в Москві, неможливо роздрукувати в Києві, і так само навпаки", - розповіла співачка.

Скріншот поста (instagram.com/annasedokova)

"І ось стою я біля каси з малим на руках, шістьма валізами з дитячими машинками і бананами від мами, а в касі мила дівчина каже: "Раніше думати треба було!". Ну, звичайно, раніше, я що сперечаюся, чи що. Але у мене бачите - кульки в голові. Я ж дітей порадувати хотіла. Отже, сказали ті квитки здавати і купувати нові, а у мене карту заблокували, а коли її розблокували, продаж квитків був вже завершений. За 15 хвилин закінчується. Це вам такий лайфхак від Сєдокової", - зазначила вона.

Фото: Анна Седокова в центрі Києва (instagram.com/annasedokova)

"Отже, всі мої шість валіз і 26 пакетиків, Гектор, коляска, няня, сервіз від мами, іграшки від подружки, упакувалися назад в машину і поїхали назад. Малюк смішив мене всю дорогу, а я дивилася у вікно, тихо плакала і думала, як же я втомилася бути сильною..." – пожалілася зірка.

Скріншот (instagram.com/annasedokova)

Раніше повідомлялося, що Анна Седокова відсвяткувала день народження дочки в Києві.

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