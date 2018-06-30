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Витончена солістка "ВІА Гри" продемонструвала чудову спортивну фігуру

STYLERЗірки        30.06.2018 - 14:06
Фото: Еріка Герцег (instagram.com/erikaherceg)
Фото: Еріка Герцег (instagram.com/erikaherceg)

Співачка регулярно відвідує спортзал

Одна з учасниць відомого українського дуету "ВІА Гра" Еріка Герцег опублікувала фото зі спортзалу на своїй Instagram-сторінці.

В кадрі витончена блондинка, одягнена в чорний топ і лосини, продемонструвала прекрасну фігуру у відмінній спортивній формі.

"Ти можеш більше... просто повір! Все в твоїх руках", - натхненно написала вона своїм прихильникам.

Фото: Еріка Герцег в спортзалі (instagram.com/erikaherceg)

В коментарях підписники подякували Еріці Герцег за відмінну мотивацію і відзначили, що вона велика розумниця.

Дехто поцікавився про те, як селебріті вдалося схуднути. Адже за словами Еріки, вона раніше була володаркою пишних форм. Зараз учасниця "ВІА Гра" важить 54 кг при зрості 172 див.

Фото: Еріка Герцег часто відвідує спортзал (instagram.com/erikaherceg)

Скріншот коментарів (instagram.com/erikaherceg)

Фото: Еріка Герцег (instagram/erikaherceg)

Фото: Еріка Герцег (instagram/erikaherceg)

Нагадаємо, стало відомо чому з "ВІА Гри" пішла Міша Романова.

Крім того, повідомлялося про те, що екс-учасниця музичного колективу Надія Мейхер здивувала фанів відвертим фото.

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Теги: виа гра
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