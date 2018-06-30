Утонченная солистка "ВИА Гры" продемонстрировала прекрасную спортивную фигуру

Певица регулярно посещает спортзал

Одна из участниц известного украинского дуэта "ВИА Гра" Эрика Герцег опубликовала фото из спортзала на своей Instagram-страничке.

В кадре утонченная блондинка, одетая в черный топ и лосины, продемонстрировала прекрасную фигуру в отличной спортивной форме.

"Ты можешь больше... просто поверь! Все в твоих руках", - воодушевленно написала она своим поклонникам.

Фото: Эрика Герцег в спортзале (instagram.com/erikaherceg)

В комментариях подписчики поблагодарили Эрику Герцег за отличную мотивацию и отметили, что она большая умница. Кое-кто поинтересовался о том, как селебрити удалось похудеть. Ведь по словам Эрики, она раньше была обладательницей пышных форм. Сейчас участница "ВИА Гра" весит 54 кг при росте 172 см.

Фото: Эрика Герцег часто посещает спортзал (instagram.com/erikaherceg)

Скриншот комментариев (instagram.com/erikaherceg)

Фото: Эрика Герцег (instagram/erikaherceg)

Фото: Эрика Герцег (instagram/erikaherceg)

Напомним, стало известно почему из "ВИА Гры" ушла Миша Романова.

Кроме того, сообщалось о том, что экс-участница музыкального коллектива Надежда Мейхер удивила фанов откровенным фото.