"Жахливі голос і зовнішність": Земфіра висловилася на адресу набираючих популярність поп-співачок

Земфіра (фото: vk.com/zemfira)

Слова відомої рок-співачки пішли на користь молодим виконавцям

Земфіра поділилася на своїй сторінці в Facebook своєю думкою про Монеточку і Гречку – набираючих популярність поп-співачок. Незважаючи на кілька образливу критику, слова великої рок-співачки пішли на користь молодим виконавцям.

У своїй праведній критиці Земфіра зачепила і відому Жанну Агузарову: "Гречка - дуже погано. Жахливі голос та зовнішність. Сприймати складно - співати не вміє, тексти не переконують, ну і дуже негарна. Монеточка - відмінні тексти! Нормально виглядає на відміну від гречки. Але голос - огидний. Вокальний тембр той же інструмент, якщо він приємний, можна співати всяку нісенітницю - приклад: Жанна Агузарова. Удачі всім".

На сьогоднішній день Земфіру має намір тримається осторонь від шоу-бізнесу, і вкрай рідко коментує колег по цеху або дає інтерв'ю. Саме тому все, що вона говорить, моментально привертає до себе увагу.

І все ж, якими б не були образливими слова Земфіри, вони привернули увагу людей до Монеточке і Гречці: "Ну все, зараз, напевно, пішли гуглити. Якщо б Земфіра не сказала, я б і не знала - хто всі ці люди (крім Жанни, природно). А тепер-то їх популярність злетить до небес!", - чи не перший коментар під постом співачки.

До речі, нещодавно Земфіра відповіла на питання своїх шанувальників.

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Відео: РБК-Україна