"Ужасные голос и внешность": Земфира высказалась в адрес набирающих популярность поп-певиц

Земфира (фото: vk.com/zemfira)

Слова известной рок-певицы пошли на пользу молодым исполнительницам

Земфира поделилась на своей странице в Facebook своим мнением о Монеточке и Гречке – набирающих популярность поп-певиц. И, несмотря на несколько оскорбительную критику, слова великой рок-певицы пошли на пользу молодым исполнительницам.

В своей праведной критике Земфира ненароком задела и известную Жанну Агузарову: "Гречка - очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно - петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка - отличные тексты! Нормально выглядит в отличие от гречки. Но голос - омерзительный. Вокальный тембр тот же инструмент, если он приятен, можно петь всякую чушь - пример: Жанна Агузарова. Удачи обеим".

На сегодняшний день Земфиру намерено держится в стороне от шоу-бизнеса, и крайне редко комментирует коллег по цеху или дает интервью. Именно поэтому все, что она говорит, моментально привлекает к себе внимание.

И все же, какими бы обидными не были слова Земфиры, они привлекли внимание людей к Монеточке и Гречке: "Ну, все сейчас, наверняка, пошли гуглить. Если б Земфира не сказала, я б и не знала - кто все эти люди (кроме Жанны, естественно). А теперь-то их популярность взлетит до небес!", - чуть ли не первый комментарий под постом певицы.

Кстати, недавно Земфира ответила на вопросы своих поклонников.

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Видео: РБК-Украина