"В команді": Ольга Сумська показала, як разом із Зеленським знімається у новому фільмі

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Сумська зіграє сусідку головних героїв нової комедії

Відома українська актриса Ольга Сумська знімається в новій українській комедії від студії "Квартал 95" – "Я, ти, він, вона". Зазначимо, що одну з головних ролей в романтичному фільмі зіграє український шоу-мен і комік Володимир Зеленський.

Так, на своїй instagram-сторінці Сумська опублікувала декілька фотографій знімального закулісся. На знімках народна артистка України позує разом зі своїми партнерами по знімальному майданчику: Володимир Зеленський, Настя Коротка і Станіслав Боклан.

"Зйомка тривала до 4 ранку, але в якій команді!" – підписала серію фотографій Сумська.

При цьому наголошується, що Сумська і Боклан виконають в комедії другорядні ролі. Їм випали ролі сімейної пари, яка живе по сусідству з головними героями романтичної кінострічки.

Ольга Сумська, Володимир Зеленський та Станіслав Боклан (фото: instagram.com/olgasumska)

Ольга Сумська з колегами по фільму – Станіславом Бокланом і Настею Короткою, яка грає головну роль у фільмі "Я, ти, він, вона" (фото: instagram.com/olgasumska)

Ольга Сумська під час зйомок української комедії (фото: instagram.com/olgasumska)

Підписники актриси поспішили привітати її з новою цікавою роллю. Багато відзначили, що дуже чекають виходу нового фільму.

"Чекаю на прем'єру, дуже цікаво, що із цього вийде", - пише eliza_kibkalo_oner.

"Супер команда", - посміхається oksanabiliachenko.

"Які ви всі класні", - захоплюється svetlana_ivashkevich.

"Зате який результат буде", - вже передчуває ilona_vla.

"Супер команда. Супер актори. Натхнення вам у творчості. Щоб і надалі ми могли мати задоволення бачіті вас на екранах", - бажає tatiana_pism.

При цьому багато підписників стали уточнювати у Ольги, коли ж чекати виходу фільму "Я, ти, він, вона". Зазначимо, що показати комедію на широких екранах обіцяють вже наприкінці грудня 2018 року.

Станіслав Боклан, Ольга Сумська, Настя Коротка і Володимир Зеленський на зйомках фільму "Я, ти, він, вона" (фото: facebook.com/MeYouHeShe.movie)

Сюжет фільму розповідає про труднощі сімейного життя, з якими стикаються багато пар, які вже багато років разом. Так, головні герої фільму – Максим і Яна – вже 10 років розділяють спільний шлюб. При цьому всі ці 10 років спільного життя парі складно назвати як щасливими, так і поганими. Це були звичайні відносини.

В якийсь момент пара розуміє, що далі так тривати не може і вони вирішують розлучитися. При цьому до цього моменту вони вже намагаються завести нові стосунки "на стороні".

Але перш ніж остаточно розірвати свій шлюб, їм виділяється місяць для остаточного з'ясування відносин і можливого примирення. І тут починається найцікавіше! Максим і Яна вперше за багато років по-справжньому посварилися. Вони розумію, що потрібно дати один одному шанс і спробувати разом те, від чого вони всі ці роки відмовлялися: екстрим, еротичні фантазії і просто дивні побажання. Чи вийде щось з цього?

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